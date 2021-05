Le bitcoin poursuit sa chute infernale

Le bitcoin perd encore plus de 10% dimanche, toujours pénalisé par les tours de vis des régulateurs chinois contre la plus emblématique des cryptomonnaies. Le bitcoin cède 10,54 %, à 33.548,35 dollars à 17h40. Il a perdu autour de 48 % depuis son record du 14 avril à 64.895,22 dollars. La Chine a annoncé tour à tour ces derniers jours qu’elle allait interdire aux institutions financières de proposer des services liés aux cryptomonnaies et renforcer la réglementation sur le « minage » et les échanges de bitcoin. Les régulateurs chinois ont publiquement mis en garde les investisseurs contre le caractère spéculatif de cette catégorie d’actifs financiers.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, avait déjà déclenché un mouvement de baisse marquée la semaine dernière en dénonçant la consommation d’énergie « folle » de la production du bitcoin et en disant ne plus l’accepter comme moyen de paiement des voitures électriques de son groupe. Souvent présenté par ses partisans comme un actif de diversification offrant une protection contre l’inflation, le bit coin est dénoncé par ses adversaires pour son extrême volatilité et son caractère spéculatif. Dans son sillage, son principal concurrent, l’ether, perd dimanche 15,83 %, à 1.932,91 dollars.