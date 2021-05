Seydou Gueye, le nullard politique toujours…récompensé

L’Ascension politique de Seydou Gueye, un militant sans base…

Décidément, on aura tout vu avec le président Macky Sall. Voici un président qui fait la promotion des nuls dans tous les domaines. Et même en politique ou le mérite devrait revenir à ceux qui s’investissent à la base. Mais Macky Sall récompense les politiciens qui n’ont aucune base comme l’actuel directeur de cabinet, le tout -puissant Mahmoud Saleh et le ministre chargé de la communication de la présidence et porte-parole de l’Apr, Seydou Gueye…

Seydou Gueye, homme influent à la présidence de par sa fonction, ministre-conseiller, coordonnateur de la Communication du Palais et porte-parole du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République, est considéré comme l’une des voix qui compte au Palais et à l’APR. Il pèse aussi lourd que le puissant directeur de cabinet, Mahmoud Saleh ; et il partage aussi les mêmes valeurs ; ils sont les décideurs du Palais ; ils sont ceux qui murmurent aux oreilles du président…mais ils n’ont aucune base politique et n’ont jamais dirigé une liste électorale. Le cas de Seydou Gueye est aussi préoccupant.

Seydou Gueye est un homme politique qui s’est fait connaître au Sénégal avec l’ex socialiste Abdourahim Agne dans le Parti de la Réforme (PR) au lendemain de la première alternance. Ensuite il intègre l’entourage de Macky en 2008 grâce à un certain…Mahmoud Saleh avec qui il partage sa premières idéologie politique, le Maoïsme. Cet adepte de « la ligne de Masse » a réussi à s’imposer dans l’entourage du président bien que n’ayant aucune base à la Médina de Dakar où il milite.

Dans le quartier de la médina, Seydou Gueye y est connu mais reste impopulaire. Les Médinois ne l’ont pas vu assez dans les artères de leur commune traditionnelle. Seydou Gueye a fait ses humanités en France et a même milité dans l’hexagone. La Médina était loin de ses préoccupations avant qu’il ne soit ministre. Et il ne fait pas partie des Médinois célèbres à l’image de plusieurs acteurs politiques et culturels. La Médina à ses héros…

A la Médina, L’APR a ses héros et les habitants Lébous aussi. Le 3 mai dernier, la Collectivité leboue de Dakar, à sa tête le Grand Serigne de Ndakarou, Abdoulaye Makhtar Diop, a annoncé au « Penc de Thieurigne » que Cheikh Ahmed Tidiane Ba est le candidat déclaré des Lébous des 6 pencs pour la mairie de la Médina. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, est président de la Cellule d’appui pour le Triomphe du Benno (Catb) à la Médina et Dg de la Caisse des dépôts et consignations.

Bien qu’étant dépourvu d’une base politique importante à la Médina, Seydou Gueye est mieux placé dans la hiérarchie de l’APR que Cheikh Ahmed Tidiane Ba et plusieurs autres politiciens du Parti à la Médina. Seydou Gueye qui ne possède ni une rue ni un angle acquis à sa cause, est peut-être celui qui va désigner la tête de liste du Parti au locales dans cette localité.

Alors quel sera l’apport de Seydou Gueye dans le combat que mène le parti de Macky pour le contrôle des localités du pays ? De combien de militants peut-il se prévaloir ? Quelles sont les familles qui le soutiennent à la Médina à l’image du Grand Serigne de Ndakarou pour Cheikh Ahmed Tidiane Ba ? Seydou Gueye, lui-même ne pourra jamais donner le nombre des militants…

