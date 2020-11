Le budget de Serigne Mbaye Thiam arrêté à plus de 124 milliards de F CFA

L’examen du projet de budget 2021 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, dirigé par Serigne Mbaye Thiam, a démarré à l’Assemblée nationale. Selon le document, il est arrêté à 124630679731 F CFA en crédits de paiement et à 545248721422 F CFA en autorisations d’engagement.

Ce budget est réparti entre 4 programmes :

Programme Pilotage, coordination et de Gestion administration. Les crédits dudit programme pour l’exercice 2021 sont arrêtés à 2.180.315.863 FCfa en crédits de paiement.

Concernant le programme Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE), les crédits de ce programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 194.708.860.608 FCfa en autorisation d’engagement et 13.308.610.608 FCfa en crédits de paiement.

Et pour le programme Accès à l’Eau potable, les crédits dudit programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 176.233.255.840 FCfa en autorisation d’engagement et 51.953.223.555 FCFA en crédits de paiement.

Idem pour le programme d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales (PAGEP), les crédits dudit programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 172.126.289.111 FCfa en autorisations d’engagement et 57.188.529.705 FCfa en crédits de paiement.

Le budget total dotation, Section 68 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement s’élève à 545.248.721.422 FCfa.

Selon le président de la Commission du développement rural et de la transition écologique, Pape Sagna Mbaye, le rapport de présentation de ce budget indique que la mission du département est de « promouvoir, d’un manière durable et équitable, la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que de l’accès universel à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats ».

Il a annoncé que l’objectif global de développement poursuivi par la nouvelle politique sectorielle sur la période 2016-2025, est de « contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable visant à garantir, à l’horizon 2030, l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau ».