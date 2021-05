Le camp de Macky Sall répond à Barthélemy Dias

Khalifa Sall et Barthélemy DIAZ ne peuvent plus tromper les dakarois. Dakar a choisi Macky Sall, le bâtisseur d’une capitale attractive et belle…Par Cheikh Ndiaye

On ne peut plus tromper les dakarois par des slogans creux, politiciens de type tawaxu dakar, trop vite transformé en Taxawu Sénégal. Après les élections locales de 2014 , qui avaient propulsé les comploteurs du parti socialiste dans beaucoup de communes de Dakar, et à la faveur aussi des divisions internes au sein du parti présidentiel, les dakarois se sont vite rendus compte de l’anarque des tenants de TAXAWU dakar.

Au-delà des simples intentions de transformer la capitale, rien de concret qui transcende les politiques d’assistance, n’est l’œuvre des nouveaux maires de cette coalition taxawu Dakar. Cette coalition autour d’un homme Khalifa Sall, qui ne surfe que sur les sentiments des dakarois, ne mène depuis sa jeunesse, que des combats politiques par procuration. A Grand Yoff ou il a grandi et occupé beaucoup de fonctions dont celle de maire , la commune est à son image, à la remorque des communes locomotives, comme Yoff et les parcelles assainies

Depuis 2012 et surtout à partir de 2014 , même si l’Apr et la coalition bby n’avaient gagné que la mairie de Yoff, le président Macky Sall entreprit dans la capitale, de vastes projets et programmes dans tous les secteurs , pour transformer le visage de notre capitale et de façon radicale. Concrètement , les services de transport, les autoponts de Yoff , de la cité Keur goorgui , les vastes chantiers du BRT, ont convaincu tous les dakarois. Le visage de Dakar a changé concrètement comme jamais auparavant, et c’est pourquoi les dakarois ont massivement voté pour Macky Sa? en 2019.

On peut aisément imaginer ce que sera Dakar, quand tous les chantiers BRT et autres travaux d’assainissement, seront terminés et qu’il sera permis aux dakarois et aux sénégalais, de pouvoir se déplacer aisément et de contempler ce nouveau cadre urbain, qui rivalise avec ce qu’il y a de meilleur dans les pays occidentaux. Ils seront naturellement plus fiers du Président Macky Sall. ( Ken bagnole lou baax)

Cela frustre bien évidemment les opposants aigris ! Voilà d’ailleurs comment, il faudrait comprendre actuellement les gesticulations de Barthelemy Diaz , qui est un accident humain dans la scène politique. Un homme d’une insolence et d’une indiscipline insondables, qui se positionne pour la capitale du Sénégal , est en soi un recul en terme de profits de gouvernance. Heureusement que les dakarois ont tout compris. Les mêmes prétextes , les mêmes cris , les mêmes insultes et agressions verbales contre le régime, comme en 2014, réapparaissent des tenants de TAXAWU Dakar particulièrement de Barthélemy et Cie pour jouer sur les sentiments des dakarois.

On évoque des audits qui ne sont que des actes de reddition et de recevabilité pour tout gestionnaire de fonds publics et non des moyens pour combattre un adversaire politique. Combien sont-ils, des maires de l’Apr qui ont été audités par les corps de contrôle ? Nombreux l’ont été. Alors, il faut que les uns et.les autres comprennent les actes politiques posés par khalifa Sall , Barthélemy Diaz et Taxawu dakar. Alors qu’aucun dakarois ne soit abusé ! Et d’ailleurs, Khalifa Sall et Cie ont administré Dakar pendant 40 ans , et le résultat est connu de tous.

Immobilisme et bidonvilisation , rien de plus ou de mieux !

Alors comme un verdict ou une sentence , les dakarois leur ont tourné le dos et ont décidé de porter leur choix sur le Président Macky Sall qui change concrètement la ville pour le bonheur de tous les sénégalais, d’ici et de la diaspora. J’en appelle à la vigilance des sénégalais et des dakarois. Taxawu dakar était simplement un schéma politique en 2014. Aujourd’hui, il est sans contenu et sans gouvernail.

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal