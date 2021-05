Barth dit pourquoi « Macky fait ce qu’il veut »

Lors de sa rencontre avec la presse hier lundi, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias a expliqué pourquoi le président Macky Sall fait ce qu’il veut dans ce pays ; pour le maire Barthélémy, cela est dû en grande partie au comportement improductif de l’opposition :

« Moi je ne me reconnais pas dans cette opposition. L’opposition doit s’opposer. Elle doit communiquer, manifester. Mais ça ce n’est pas une opposition. C’est pourquoi Macky fait ce qu’il veut. Un pays doit avoir un pouvoir et une opposition. Mais pas des ‘‘deals’’ à n’en plus finir.»