Scandale : Manar Sall, le DG de Petrosen Aval agresse son Secrétaire…

MANAR SALL (DG PETROSEN AVAL) AGRESSE LE SP ADJOINT DU COSPETROGAZ

Un fait inhabituel est venu secouer le secteur des hydrocarbures déjà en proie à une série de remous ces derniers temps entre les menaces des distributeurs de butane, précédées de la grogne des transporteurs et chauffeurs de carburant.

Mais, cette fois-ci, c’est en haut lieu que les relents d’un début de crise se font sentir. Entre hauts responsables du secteur, ce n’est pas le parfait amour. Selon des informations obtenues et recoupées par Emedia.sn, la preuve d’une tension dans l’air s’est matérialisée mercredi dernier, lors de la réunion du Conseil d’administration de la société Petrosen Aval, créée en janvier 2020, des flancs de Petrosen, alors scindée en deux (Petrosen E&P S.A et Petrosen Aval S.A).

À L’ORIGINE, LA GESTION DE PETROSEN AVAL POINTÉE DU DOIGT

Tenue dans un hôtel chic de Dakar, la réunion du CA de Petrosen Aval a été marquée par un incident qui a fini par gêner les administrateurs de la société, dont certains étaient nouveaux et venaient justement de prendre officiellement fonction après un pré-conseil tenu la veille.

Au cours des échanges, le ton serait monté et les reproches faits au Directeur de Petrosen Aval, Manar Sall, se sont amoncelés sur la table, sa gestion décriée, notamment pour une entreprise créée il y a à peine un peu plus d’un an et qui risquait de crouler sous le poids de dépenses jugées inutiles, notamment en recrutement et charges du personnel culminant à plus 1,5 milliard F CFA, au point de créer un déficit de plus de 600 millions F CFA.

« Il l’a pris au collet et l’a roué de coups… »

Présent à la réunion en sa qualité de Secrétaire permanent adjoint du Comité d’orientation stratégie du pétrole et du gaz (COS-Petrogaz), Mamadou Fall Kane aurait eu des positions et des remarques qui ont mis Manar Sall dans une situation inconfortable. À la fin des travaux, nous soufflent nos sources, le DG de Petrosen Aval se serait alors rapproché du SPA du Cos Petrogaz pour une séance d’explications, à la sortie de la salle. « Histoire d’arrondir les angles », pensent certains témoins. Mais la séance tourne au vinaigre.

Vexé par la répartie de son interlocuteur, Manar Sall s'est alors emporté dans une vague de violence. Là, deux témoignages nous parviennent : ceux qui sont bienveillants avec le DG de Petrosen assurent qu'il a giflé Mamadou Fall Kane, tandis que…