Le CORED rend public les sanctions prises pour l’année 2021

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) continue sa mission d’assainissement de la presse. Après les premières sanctions prises durant l’année 2020, le tribunal des pairs sort encore la « cravache ». Face à la presse, ce vendredi, Mamadou Thior et Cie ont annoncé avoir statué sur neuf (9) autres affaires dont cinq (5) plaintes et quatre (4) autosaisines. Et parmi ces affaires, seuls quatorze (14) médias sont concernés.

Les médias épinglés sont : Seneweb, Vox populi, Les Echos, L’Observateur, Libération, Pressafrik, Tfm, Xibaaru, L’Exclusif, Senenews, RTS télévision, Le Quotidien, Senego et Senegal5. Et les sanctions infligées aux organes vont du blâme à l’avertissement.

« Tous ces avis du tribunal des pairs du Cored ont comme fondement le Code de la presse et la charte des journalistes du Sénégal que nous invitons les consœurs et confrères à lire pour s’en imprégner et éviter certains manquements à l’avenir. Il faut souligner que quand le tribunal sanctionne positivement ou négativement, il met toujours en avant la pédagogie », renseigne le secrétaire général, Ousmane Ibrahima Thiam.

Qui rajoute : « Les sanctions s’adressent naturellement aux acteurs des publications incrminées, aux responsables des rédactions et enfin aux médias visés », dit-il.

A signaler que trois affaires, une plaintes et deux autosaisines, sont en instructions au Cored.

Aliou Ngom pour Xibaaru