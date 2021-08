Que risquent les médias sanctionnés par le CORED ?

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a tenu sa deuxième conférence de presse ce vendredi. Le Tribunal des pairs a statué sur quatorze (14) affaires concernant les médias. Mais le Tribunal a fait une déclaration de taille concernant les organes de presse épinglées.

Si on en croit le président Mamadou Thior, les sanctions ne resterons plus impunis. « Chaque sanction (avertissement) prise par le CORED fait perdre dix (10) points au média épinglé dans le cadre de l’accès au fonds d’appui et de développement de la presse. En cas de blâme (deux avertissements), ce sera vingt points perdus », déclare-t-il. Et selon lui, la conséquence est que le « média récidiviste peut être recalé et ne pas bénéficier du fonds à causes des sanction ».

A signaler que ces avis du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias sont pris en compte dans la délivrance du quitus pour obtenir la carte nationale de presse.

Aliou Ngom pour Xibaaru