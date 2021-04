Le corps d’un “passager clandestin” retrouvé dans le train d’atterrissage d’un avion

Le corps d’un homme non identifié a été retrouvé dans le compartiment du train d’atterrissage d’un avion qui était arrivé à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol en provenance de Lagos, au Nigéria, le lundi 19 avril.

Les autorités néerlandaises ont ouvert une enquête sur l’identité de l’homme et la cause du décès après sa découverte à l’intérieur d’un passage de roue.

“Nous enquêtons sur la découverte d’un corps dans le train d’atterrissage d’un avion arrivé de Lagos (Nigéria)” , a tweeté mardi la police militaire royale , ajoutant que l’unité de police de l’aéroport de Schiphol et les enquêteurs médico-légaux travaillaient à établir l’identité de la personne. et la cause du décès.

Selon les médias néerlandais, le corps a été découvert par le personnel technique de l’aéroport dans l’avion des compagnies aériennes KLM. La victime aurait été un passager clandestin et a été tuée par les basses températures pendant le vol.

Un porte-parole de la Maréchaussée royale des Pays-Bas a déclaré au journal néerlandais Algemeen Dagblad: «L’homme s’était caché dans le passage de roue de l’avion. Les basses températures lui ont probablement été fatales pendant le vol.

Dans un cas similaire, un garçon de 16 ans, originaire du Kenya, s’est caché dans le train d’atterrissage d’un avion volant à l’aéroport de Maastricht Aachen depuis Londres, en février de cette année.

Il a survécu mais a été hospitalisé pour une hypothermie sévère. On pense qu’il a ensuite demandé le statut d’asile.