Karim Wade est grave ! il met en danger son père de 95 ans

Karim Wade, 53 ans dans quelques mois, plus exactement le 1er septembre, jouit-il de toutes ses facultés mentales ? Le fils d’Abdoulaye Wade, celui-là même qui a été super ministre au Sénégal et candidat du Parti démocratique Sénégalais (PDS) recalé au parrainage dans la course à la présidentielle de 2019, doit être quelqu’un de très spécial. Certains se demandent même s’il est normal. Car les faits et gestes de Karim sont aux antipodes de nos valeurs et contraires à nos us et coutumes.

Selon le journal Enquête « Me Abdoulaye Wade séjourne actuellement à Doha, au Qatar, où vit en exil son fils Karim Wade. Une visite qui intervient en perspective des élections locales ». Ne retenons pas la visite de Wade en perspectives des Locales. Retenons plutôt le déplacement du patriarche Abdoulaye Wade pour comprendre ce qui ne va pas dans la tête de son fils Karim Wade. C’est le vieux de 95 ans qui rend visite à son fils de 53 ans…Ce qui aurait dû être le contraire vu l’âge du papa…Allons y comprendre pourquoi.

Karim Wade est en exil au Qatar et ne peut donc rentrer au Sénégal selon les termes d’un accord entre le gouvernement du Sénégal et l’émirat du Qatar. Et selon plusieurs sources concordantes, Karim Wade a été aperçu dans plusieurs pays dont le Rwanda par un journaliste sénégalais ; ce qui veut dire que les restrictions de déplacements ne s’imposent pas à Karim Wade. Il est libre d’aller partout sauf au Sénégal. Dans ce cas, pourquoi Karim Wade n’épargne-t-il pas à son vieux père (95 ans) ce déplacement de la France vers le Qatar…un vol de 6H30mn.

A 95 ans, les déplacements du vieux Wade doivent être assistés médicalement ; l’altitude, la durée du vol et surtout les changements brusques de climat. Karim aurait pu préserver son père et lui éviter ce long déplacement. S’il était un bon Sénégalais, Karim aurait fait le déplacement jusqu’à Versailles pour voir son père et sa mère. Mais il reste dans son nid douillet au Qatar et oblige le vieux papa à braver tous les contacts suspects d’un continent à un autre surtout en cette période de pandémie de la covid-19.

Si Karim Wade préfère mettre en danger la vie de son vieux père et préserver son intégrité, c’est qu’il n’est pas digne de diriger une mairie ou un pays. Tout bon Sénégalais aurait honte de faire déplacer un vieil homme de 95 ans. A moins que Karim Wade ait des difficultés pour se rendre à Paris ? C’est la ville où il est né en 1968. Et si Karim ne s’y rend pas, et que c’est son vieux père qui se déplace, c’est qu’il y a anguille sous roche. Peut-être qu’il est aussi poursuivi en France pour un délit qu’on ignore…

