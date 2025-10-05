Le corps d’une femme découvert dans un congélateur

Le corps sans vie d’une femme a été retrouvé mercredi dans son congélateur à Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Il s’agit d’une femme de 50 ans, portée disparue et pour laquelle la police avait lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante il y a plusieurs semaines.

La victime se trouvait en fait sur le balcon de son appartement, dans un congélateur à coffre, avec un oreiller et une couverture.

La piste du suicide est privilégiée car les policiers ont trouvé un mot d’adieu.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes de sa mort, par asphyxie ou morte de froid.

Source : F D