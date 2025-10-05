Un couple se poignarde en pleine rue…l’homme est décédé, la femme entre la vie et la mort

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone commerciale de Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône.

Vers 1H00 du matin, une femme de 35 ans et son compagnon de 25 ans se sont mutuellement donné des coups de couteau.

La dispute a commencé dans leur voiture stationnée avenue de Plan-de-Campagne puis a fini dans la ru

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du jeune homme

Touchée à plusieurs reprises par arme blanche, sa compagne a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Source : F D