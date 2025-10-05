Grand Yoff : un homme arrêté pour vol nocturne avec escalade

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a mis la main, ce mardi 30 septembre 2025, sur un individu soupçonné de vol commis de nuit avec escalade de mur et de clôture.

Selon les informations, l’arrestation fait suite à une plainte déposée par une victime qui a déclaré avoir été cambriolée dans la nuit du 27 au 28 septembre. Le malfaiteur aurait escaladé le balcon de la maison avant de s’introduire dans le salon, d’où il a emporté un écran plat, quatre téléphones portables et deux sacoches appartenant à des membres de la famille.

Au petit matin, un voisin a rapporté avoir vu un homme transportant un écran plat dans la rue à une heure inhabituelle, ce qui a permis aux enquêteurs d’orienter leurs recherches. Grâce à des investigations menées sur la base de ces éléments, les policiers ont réussi à identifier puis interpeller le suspect dans le quartier Darou, à proximité du PAMECAS.

Le mis en cause a été conduit au commissariat avant d’être déféré devant le parquet.