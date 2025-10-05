Thiès : Quatre individus arrêtés pour détention et mise en circulation de faux billets

Le Commissariat central de Thiès a procédé, ce dimanche 28 septembre 2025, à l’arrestation de deux individus surpris en possession de fausses devises d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Selon les informations recueillies, l’opération fait suite à la remise des suspects par un officier de police, qui les a interceptés aux abords de son domicile, situé à Nguinth. Lors de leur interpellation, les deux hommes détenaient plusieurs liasses de faux billets soigneusement dissimulés.

Conduits immédiatement au Commissariat central, les mis en cause ont été soumis à un premier interrogatoire au cours duquel ils ont reconnu les faits. Ils ont expliqué avoir reçu la somme de trois millions en fausses coupures d’un individu, dans le but de les échanger contre des billets authentiques d’une valeur de 1 950 000 francs CFA, que devait fournir un autre complice.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur deux autres personnes impliquées dans ce réseau de fausse monnaie. L’ensemble des suspects a été déféré devant le parquet, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels autres complices.