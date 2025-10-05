Yassine Fall effectue sa première sortie officielle à la Prison de Rebeuss

La Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, effectuera ce lundi 6 octobre 2025, à partir de 10h00, sa toute première sortie officielle depuis sa prise de fonction. Cette visite se déroulera à la Maison d’Arrêt de Rebeuss.

L’objectif de cette tournée est d’évaluer les conditions de détention des prisonniers ainsi que le cadre de travail du personnel pénitentiaire. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de la nouvelle ministre d’insuffler une dynamique de réforme et de transparence au sein du système pénitentiaire.

À l’issue de la visite, Yassine Fall s’adressera à la presse pour livrer ses premières impressions et présenter les grandes orientations de son action à la tête du ministère.