Manifs…Le Dahira Hizbou Tarkhiyya va distribuer les 50 millions de Serigne Mountakha

Suite aux événements malheureux survenus dans notre pays, le Khalife Général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, avait entamé une médiation. A cet effet, il a envoyé une délégation composée de Serigne Bassirou Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké Sokhna Khady Astou Fall, Me Madické Niang, Honorable député Mamadou Diop Decroix et M. Mokhtar Sourang à l’opposition et à une partie de la société civile. Les émissaires se sont convenablement acquittés de la mission qu’il leur avait conviée. Cette réussite, à la hauteur de ses attentes, a permis d’apaiser grandement la situation et de faire revenir la paix.

Cheikh Mouhamadou Mountakha les remercie vivement et formule des prières à leur endroit.

Il associe à ces remerciements et prières M. le Président de République, M. Macky Sall, qui lui a toujours tendu une oreille attentive ainsi que l’opposition qui a accepté dans un élan patriotique de répondre favorablement à sa demande de surseoir aux manifestations qu’elle avait prévues.

Ses prières vont également à tout le peuple sénégalais qui s’est résolument engagé à œuvrer pour la recherche de la paix et de la stabilité.

Le Khalife Général des mourides remercie par ailleurs toutes les bonnes volontés, particulièrement les chefs religieux, qui se sont pleinement investies pour la recherche de la paix.

Pour accompagner les familles des victimes et les blessés des manifestations, le Khalife général des mourides a décidé de leur octroyer une enveloppe de 50 millions. Les fonds sont remis par nos soins au Dahira Hizbou Tarkhiyya qui est chargé de les distribuer aux ayants droits.

Serigne Mountakha présente encore une fois ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts, renouvelle ses prières pour que Allah (SWT) leur ouvre les portes du paradis et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Qu’Allah couvre le Sénégal de sa grâce infinie pour que y règnent la paix, la concorde et la stabilité.

Cheikh Mouhamadou Bachir ibn Serigne Abdoul Khadar

Porte-parole du Khalif général des mourides.