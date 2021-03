Aliou Sall : « Macky Sall a été abandonné par ses proches collaborateurs »

Aliou Sall s’est prononcé, hier, sur les récentes manifestations qui ont conduit à la mort de plus de dix personnes au Sénégal. Pour le maire de Guédiawaye, son frère et non moins président de la République a été laissé seul dans ce combat.

« Le président Macky Sall a été abandonné par ses proches collaborateurs politiques lors des émeutes au Sénégal », a-t-il asséné soutenant que les proches collaborateurs du chef de l’État étaient tous aphones durant les émeutes.

Toutefois, Aliou Sall qui dit comprendre la situation des jeunes a condamné les actes de saccages et pillages. « Malgré cette situation, il faut de la retenue car personne ne peut contrôler les conséquences. Vous avez vu les dégâts des manifestations donc il nous faut du calme de la responsabilité et prôner le dialogue », regrette-t-il. Car selon lui, ce pays doit être construit par la jeunesse. « 75 % de la population sénégalaise à moins de 30 ans. Le Sénégal est composé par la jeunesse donc les jeunes ont obligation de préserver cette cohésion sociale », conseille le maire de Guédiawaye.