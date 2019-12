Le détournement des semences…et après ?

Par Nasire NDOME

Suites aux déballages du président Moustapha CISSE LO à l’assemblée nationale sur les scandales de la distribution des semences, certains sénégalais ont eu des sueurs froides à cause de la gravité de ses affirmations. Personne ne pouvait penser, dans un Etat organisé comme le Sénégal, un pays arachidier, ces genres de pratiques puissent exister ; des semences attribuées à n’importe qui et revendues au plus offrant au café de Rome ou ailleurs au détriment des agriculteurs et operateurs semenciers de métiers et de professions. L’autre scandale consiste l’octroi de 3 tonnes d’engrais aux députés, une pratique justifiée par Youssou diallo, président du conseil d’administration de SONACOS et conseiller technique au ministère de l’agriculture comme une tradition depuis les indépendances jusqu’à nos jours.

Dans le même sillage des déballages, le journaliste Yakham Mbaye sort de son réserve pour attaquer CISSE LO, chiffre à l’appui, au moment où certains doutent des propos de ce dernier sur l’existence d’un deal organisé et entretenu dans la distribution des semences , Yakham affirme en disant que Le que Cissé lo a obtenu 4 101 tonnes ainsi composées : 3 000 tonnes d’engrais ; 600 tonnes de semences de niébé ; 500 tonnes de semences d’arachide ; 01 tonne de semences de pastèque. Un aveu de taille.

Au fait, la gravité des accusations, interpelle le ministre de l’agriculture à plusieurs niveaux et pose un débat sérieux et structurel en vue de tirer au clair et d’une manière transparente la gestion de la distribution des semences. Comment peut– on concevoir l’idée de détourner des semences au Sénégal au moment où près d’un million de personnes ont faim dont 11 625 qui ont très faim selon le Conseil national de sécurité alimentaire ?.

On ne badine pas avec un secteur qui mobilise et nourrit 70‰ de la population et absorbe 45‰ du total de l’emploi avec une valeur ajoutée qui se situe, en moyenne, à 15‰ du PIB.

Depuis 2012, L’Etat du Sénégal a mis en place une politique agricole performante soutenue et durable pour la transformation structurelle de notre économie et la volonté de l’accélération de la croissance tirée par le secteur primaire. Ainsi, la PRACAS est mis place pour accompagner le secteur avec de semences à haut rendement, la fourniture d’engrais et d’équipements adaptés, le renforcement des capacités par l’intensification des appuis techniques et des formations agricoles et rurales et par l’intensification des aménagements hydro-agricoles et une gestion suivie des aménagements antérieurs.

En dépit de ces performances agricoles, nous constatons toujours, une économie dominée par le secteur tertiaire avec 61‰ du total de la valeur ajoutée sur le période 2014-2018 ; Le secteur secondaire représente 22.6 ‰ et le secteur primaire 17‰ du PIB.

Le ministre est interpellé

On peut désormais noter le détournement des semences parmi les facteurs de la faible productivité du secteur primaire au delà des effets du changement climatique qui engendrent notamment, la baisse de la pluviométrie, la salinisation des terres, l’acidification des nappes phréatiques, le dérèglement des saisons et l’érosion côtière.

Suites à des telles accusations, le ministre doit procéder à un audit interne sur l’affaire pour prendre des décisions ou reformes idoines sans oublier de sanctionner, au besoin, les incriminés, sans faiblesse coupable ni cruauté inutile.

A titre d’illustration, vers la fin des années 60, HABIB THIAM à sa qualité de ministre de développement rural a été accusé d’avoir organisé des séances de saupoudrage à l’aide de pesticides pour obliger les paysans de mauvais payeurs à s’acquitter de leurs dettes contractées au prés de l’Etat sénégalais. A l’étape de Diourbel un paysan l’interpelle en lui disant « Monsieur le ministre, est ce que c’est vous qui avez donné l’ordre de mettre les paysans au soleil et de le saupoudrer à l’aide de pesticides » il nie et questionne directement à son tour le préfet de Diourbel. « Monsieur le préfet, etiez vous au courant ? OUI, répond l’autorité administrative qui finit par avouer le forfait.

Suffisamment édifié sur l’affaire, il rend compte au président Senghor qui relève le préfet de ses fonctions et inflige la sanction à la hauteur de la faute commise.