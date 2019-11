Voici les précisions du directeur du Train express régional (Ter), Abdou Ndéné Sall.

« Les gens ne comprennent pas. Les délais n’ont jamais été reportés. Parce qu’il y’avait un planning directeur. Il a été respecté parce que la première réception, ce sont les trains qui sont là. Il y’a à peu près 12 trains qui sont là sur un total de 15. Le rail qui prend le Ter, est terminé depuis longtemps. Ce qui restait, c’est un peu le problème de la mobilité sociale, que les gens puissent se déplacer de part et d’autre de l’axe du rail et nous sommes en train de le faire. Il y’a 45 à peu près ponts et passerelles pour permettre la mobilité des riverains. Et là, on doit faire dans la sécurité. Ce qui reste à faire, c’est la certification du matériel, de la voie et du système pour avoir un fonctionnement sécuritaire total parce que nous transportons 115 mille personnes par jour. Donc, ça doit se faire dans des conditions de sécurité totale. Le Président va avoir bientôt l’autorisation de mise en exploitation commerciale avec la certification pour qu’on puisse démarrer l’exploitation. »