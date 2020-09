Le Directeur des Domaines analyse le discours du Président Macky Sall…

Donnant la grammaire de la relance postcovid, le Président de la République a fixé les contours d’une stratégie méliorative de réussite, celle de l’inclusion sertie de valeurs. L’ère des épopées singulières est révolue. La réussite économique est un enjeu collectif, il requiert donc un effort collectif par la participation concertée de tous. Cette idée est d’ailleurs un leitmotiv dans l’action présidentielle. La meilleure illustration en est le dialogue national qui, plus qu’un cadre de discussion sur le devenir commun, est surtout une modalité du vivre en commun pour faire nation. La métaphore sportive du bloc équipe est heureuse en ce que qu’elle comporte toutes les valeurs charriées par le sport mais décline une manière de voir, une façon de faire, un modus operandi. Le filigrane de cette vision est en fait une préoccupation chevillée au corps du Pr de ne pas s’imposer en seul et unique acteur. Il est un leader qui insuffle une dynamique collective d’action par le dévoilement d’un substrat axiologique du rapport à l’autre en refusant de se gouverner par un solipsisme triomphateur. N’est -ce pas là l’une des fonctions symboliques d’un Président ? se situer par-delà tout clivage pour assumer une posture transversale de dépositaire du pouvoir. On peut toujours engager des débats politiques, économiques ou scientifiques sur les résultats en révélant nos divergences, nos oppositions et nos alternatives, c’est la sève nourricière d’une démocratie ; mais on doit s’entendre sur les paramètres structurants de notre communauté en se retrouvant sur un fonds incompressible. Ce fonds c’est le bloc équipe, la solidarité, la suppléance de la faiblesse de l’autre pour un succès d’équipe. On ne réussit pas contre, on réussit avec. C’est là aussi une fine déclinaison du nouvel ordre mondial.