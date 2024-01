Le double jeu de Sonko : Il prépare la résistance et…envoie des émissaires au Palais

Ousmane Sonko est un politicien atypique. Il aime jouer avec ses adversaires politiques comme il adore piétiner et désavouer les alliés de sa coalition. Le leader radical, aujourd’hui dans les liens de la détention préventive à la prison du Cap Manuel, continue de faire un double jeu pour être « forcément » présent à la présidentielle de 2024. D’un côté, il lance des appels à ses militants pour faire « focus sur 2024 » et d’un autre côté, il envoie des émissaires vers le Palais pour négocier. Malheureusement pour lui, tout ne se passe pas comme prévu.

Xibaaru vous fait une révélation sur les dernières démarches d’Ousmane Sonko. Ce politicien qui se dit radical est en manque d’inspiration. Il fait du n’importe quoi en ce moment avec son mandataire et avocat Me Clédor Ciré Ly. Ousmane Sonko veut sortir de prison. Mais il veut toujours rester le maître incontesté de l’opposition. Alors il fait un ngaraalé (double-jeu). La journée, du fond de sa cellule, il ne cesse d’encourager ses partisans, de les haranguer contre le régime, mais pourtant le soir, c’est lui qui s’empresse d’envoyer des émissaires au Palais de la République pour faire des négociations.

Il lance 4 recommandations à ses militants et sympathisants : Rester Focus sur 2024, rester soudés, renouveler la confiance et retirer les cartes d’électeurs. Par ces recommandations, il voudrait rester maître du jeu politique. C’est ça son premier jeu. Depuis la prison où il se trouve, il veut donner l’impression qu’il contrôle, maîtrise tout. Ousmane Sonko est as de la manipulation.

Le second jeu consiste à négocier avec le Palais. Dans la plus grande discrétion, Ousmane Sonko et son mandataire cherchent à négocier avec le Palais. Il a envoyé des émissaires. Mais le palais ferme ses portes et refuse toute autre négociation avec Sonko après l’épisode Barthélémy Dias. En réalité au palais, nul n’a confiance à Ousmane Sonko, capable d’appeler ses partisans à brûler le pays un jour, un autre d’envoyer discrètement des émissaires au palais en tendant le drapeau blanc.

Souvenez-vous que Barthélémy Dias avait reçu l’aval de Khalifa Sall et Ousmane Sonko pour rencontrer Macky Sall. Et quand Barthélémy Dias a rencontré Macky Sall, Sonko l’a désavoué publiquement avant de déclarer qu’il n’avait jamais été au courant de cette démarche. On peut tout dire de Barthélémy sauf que c’est un poltron et menteur. Barth ne ment jamais. C’est un homme politique reconnu pour sa constance. Pourtant, Ousmane Sonko, après avoir été mis au courant par Barthélémy Dias, a cherché à mettre en mal ce dernier avec les militants de l’opposition en le faisant passer pour un traître.

Depuis Barthélémy Dias a compris la perfidie de l’homme avec qui Taxaawu Sénégal était devenu l’allié. Barthélémy Dias avait fait confiance à l’ex leader de Pastef, voici ce que cela l’a coûté. Tel un traître, Ousmane Sonko a cherché à lui planter un couteau dans le dos. Heureusement que Barthélémy Dias est un homme qui ne se laisse pas faire si facilement. Et, il a su faire front à Ousmane Sonko.

Barthélémy Dias est différent des autres leaders qui ont fait du « jéballou » (acte d’allégeance) auprès d’Ousmane Sonko. Des leaders qui sont allés jusqu’à suivre le maire de Ziguinchor dans sa volonté de faire exclure Taxaawu Sénégal de Yewwi Askan Wi. Au sein de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko est considéré comme un demi-dieu, et tout le monde doit l’obéir.

Il reproche à Barthélémy Dias de rencontrer Macky Sall, même si le maire de Dakar l’informait régulièrement de ses rendez-vous avec le Chef de l’Etat. Au Palais donc, on prend Ousmane Sonko comme le diraient les indiens dans les films western, d’être un individu qui a la langue fourchue. Le Palais ne lui accorde nullement une seule once de confiance. Il n’est pas un individu digne de confiance aux yeux du pouvoir.

Alors pour éviter tout autre désaveu, le Palais a fermé ses portes à Sonko. Il est pris à son propre jeu.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn