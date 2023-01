Oumar Sow a tout faux, le Dr Cheikh Kanté est d’un humanisme débordant

Quand le camarade Oumar Sow affirme avec démagogie que l’ex directeur général du port autonome de Dakar a enfreint aux recommandations du deuil national suite à l’accident de Kaffrine, c’est qu’il connait mal Cheikh Kanté. L’actuel mini en charge du suivi du PSE n’es pas du genre à poser tel acte. Il faut arrêter de jeter le discrédit sur d’honnêtes citoyens. Surtout sur des personnalités de la dimension du président du conseil départemental de Fatick.

Cheikh Kante avait déjà programmé une rencontre dans la sobriété avec les militants de l’APR de Keur Massar. Pour la vente des cartes du parti. Cette cérémonie, il la voulait sobre et il l’a dit en amont.

Arrivé sur les lieux, le folklore lui a été imposé et il s’en est d’ailleurs senti très gêné. Des affabulations comme celle du camarade Oumar Sow doivent cesser ! Dr Cheikh Kanté reste et demeure un humaniste hors pair. Il faut arrêter cette méchanceté et ce manque de solidarité qui minent ‘es intérêts de notre parti et de notes coalition ! Si cet homme n’arrête pas, nous reviendrons sur ses tares et manquements vis-à-vis de plusieurs aspects de l’évolution de notre formation politique. Nous connaissons l’homme. Il faut qu’on arrête la calomnie enfin !!

Mamadou Biguine Gueye