Le GIR descend TAS…égocentrique et Mégalo

Le GIR descend TAS : L’ego et la mégalomanie ne peuvent pas compenser l’indigence politique !

Le Groupe d’Information Républicaine (GIR) n’a pas mis du temps pour apporter sa réplique communicationnelle aux écrits de Thierno Alassane Sall (TAS).

Voici les mots qui ont volés trop bas selon le GIR :

Aujourd’hui, un petit tour de ces nouveaux noms et titres qui corroborent cet état d’esprit est significatif de cette tendance.

Au Sénégal les partis traditionnels ont des noms qui déclament leur ambition de servir les populations et le pays : l’APR, le PS, l’AFP, le Pds, Rewmi, les Pur etc. Et puis la mégalomanie est entrée en action, proportionnelle à l’insignifiance de nouveaux petits acteurs politiques sans militants, complexés par leurs situations qu’ils ne veulent pas assumer. Pour le GIR, bonjour les superlatifs et les titres ronronnant où l’outrecuidance se nourrit de mots vides et creux : la République des valeurs, l’alliance pour la citoyenneté et le travail, et leur ´´organe suprême ´´la conférence des leaders !

Et même les titres qu’ils publient à compte d’auteur, ou en tout cas chez des éditeurs peu connus et (c’est un euphémisme), n’échappent pas au snobisme, le dernier s’intitulant « le protocole de l’Élysée !» Pourquoi pas le protocole du palais de l’indépendance ou de la République ! Pour quelqu’un qui se gargarise par ailleurs d’être un africaniste ?

Allez savoir ! La réalité jamais démentie, ce n’est que, ceux qui croient possible de se servir d’une situation octroyée pour en faire un ascenseur politique alors qu’ils étaient inconnus, avec comme unique effort de se retourner contre leur bienfaiteur, doivent apprendre de l’histoire, que cela ne peut marcher que si vous êtes déjà un homme politique chevronné au parcours politique riche, s’étant fait connaitre de vos compatriotes vous-mêmes et ayant servi avec patience, dans tous les compartiments de l’État, les citoyens.

L’on ne s’improvise pas en effet , Homme politique ! c’est un exercice difficile exigeant qui ne réussit pas aux arrivistes, surtout ceux qui ne sont connus que pour porter en bandoulière, la trahison et la suffisance sont donc les dents rayent le parquet. Et je ne parle pas naturellement d’Homme d’État puisque cela relève d’un autre ordre de grandeur dans l’échelle des valeurs auxquelles ne peut prétendre ni l’auteur du protocole de l’Élysée et se prétendus scoops ni le banquier d’Habré. Enfin, comme on a tendance à évoquer souvent les exemples de politiques Français, prenez Balladur.

Célèbre inconnu qui » s’est cassé les dents quand il s’est cru homme politique, fier de ses compétences ignorant le vrai travail sur le terrain et trahissant Chirac qui l’a tiré de l’anonymat au grand dam de ses plus fidèles compagnons. Balladur soit dit en passant était lui aussi banquier et se trouve en procès pour des ratés sur des commissions ! De grâce revenons sur terre ne soyons pas redondant respectons les Sénégalais leur intelligence et leur choix et soyons fiers de notre pays sa démocratie son leadership.

Le Président Macky SALL qui est de la génération d’après l’indépendance est tout entier à sa tâche et fait face avec sagesse efficacité et compétence à tous les défis Personnalité remarquablement calme et structurée faisant à lui seul une synthèse de ce qu’il y a de meilleur au Sénégal, il a, par sa stature d’Homme d’État et son leadership renforcé le rayonnement du pays sur tous les continents et apaisé toutes les tensions régionales.

Pour le GIR c’est incontestablement un Homme de paix, qui dégage la paix et qui est à l’écoute de son peuple, ses ambitions pour le Sénégal sont immenses et ses réalisations parlent pour lui.

Groupe d’Informations républicain(GIR)