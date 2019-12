Ça fait 20 ans que le gouvernement essaie de retirer les enfants de la rue. Et hier, rebelotte ! Le gouvernement annonce encore le retrait des enfants mendiants dans la rue.

C’est une énième annonce sur le retrait des enfants de la rue faite par la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance, Ndèye Sali Diop Dieng. Elle a annoncé hier la relance du programme ‘’retrait des enfants de la rue’’ sous une forme ‘’holistique et inclusive’’, à travers l’élaboration d’un projet de loi. « Je pense que d’ici peu, nous allons commencer le retrait des enfants de la rue mais de manière holistique et inclusive », a-t-elle dit lors du vote du projet de budget de son département. La ministre a annoncé « une énième cartographie des daaras », comme l’avaient fait ses prédécesseurs ministres depuis plus de deux décennies.