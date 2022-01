Les conférences de presse dénommées ’’Le gouvernement face à la presse’’ vont reprendre en présentiel, vendredi à 10 heures, à l’Hôtel Terroubi, à Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, Porte-parole du gouvernement, son homologue de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime répondront aux questions des journalistes. Ils aborderont ’’la campagne de commercialisation de l’arachide’’ et ’’le Port de Ndayane’’.