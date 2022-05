Le Journaliste Bacary Dominé Mané lynché et accusé d’être un…

Quand Bacary Domingo Mané (BDM) se fait avocat d’un maître ès injures. (Par Dr Madior LY)

Bacary Domingo aurait l’oreille susceptible et la morale à fleur de peau. Entendre quelqu’un être appelé de machin le fait entrer dans une transe incontrôlable, au point de déverser sa plus notoire des indignations contre Thierno Alassane Sall (TAS). Peu importe qu’il puisse s’agir d’un simple lapsus, ainsi qu’il finit par l’admettre dans l’ultime phrase de sa tribune.

Bakary Domingo à l’indignation bien sélective. Celui au secours de qui il vole sans retenue a dans son palmarès, parmi de nombreux faits d’armes mémorables, une attaque d’une rare violence et indignité, contre un avocat dans l’exercice de ses fonctions. Qu’un des principes d’une justice équitable soit ainsi honni et injurié, que Me El Hadj Diouf fût traité de violeur devant les marches du Palais de justice par Guy Marius Sagna (GMS), n’a pas troublé la probe conscience de Bakary. Que les ouailles de Guy Marius & Cie soient des débiteurs à grandes rafales d’injures contre des autorités religieuses, des journalistes, des opposants et tous ceux qui ont le malheur de penser différemment qu’eux n’a jamais provoqué l’ire chaste de BDM.

On n’aura pas non plus noté de réaction de BDM quand la sacralité du Parlement fut souillée par des tombereaux d’injures et d’échanges de coups de poings « d’honorables » représentants du Peuple. Peut-être parce qu’il (Bacary.Domingo Mané) était effectivement bien représenté par une des parties de ces rixes qui ont ému le Monde entier.

En vérité, la sortie de Bacary Domingo vaut d’autant plus du biscuit frelaté (pour jouer comme lui sur les initiales de TAS, alors même qu’il donne des leçons de courtoisie) qu’il sait pertinemment, en bon journaliste, qu’il s’agit plus d’une substitution neutre induite par une défaillance temporaire de la mémoire que d’une volonté de nuire. En se faisant l’écho de l’indignation feinte de GMS, Bacary Domingo Mané lui prête un concours délibéré pour noyer le poisson dans une « TAS » d’eau plate.

Car le vrai sujet est ailleurs : le vrai sujet de TAS, c’est pour le justicier désintéressé GMS se fait recruter, par un de ses passe droits digne du Macky qu’il dénonce, par son Barth de copain. Car, pour le coup, ce serait faire vraiment injure à BDM, de faire croire, comme le dit l’adage chinois qu’il a préféré fixer le doigt qui lui montrait la lune.

On peut suspecter, avec le coup de pétard mouillé de BDM, qu’il est du club des copains des GMS & Co.