Le journaliste El Modou Gueye de Vox Pop en danger à Mbacké

Le correspondant du journal Vox Pop, n’est plus en sécurité chez lui. Et pour cause, des personnes malintentionnées menacent de lui faire la fête.

Hier soir, un groupuscule de personnes venues jusqu’au domicile du journaliste El Modou Guéye à Mbacké où il réside pour vouloir s’en prendre à lui. C’est hier nuit, après minuit que des talibés identifiés comme ceux du marabout Cheikh Basse Abdou Khadre Mbacké se sont présentés chez le journaliste.

Pour rappel, le journaliste s’est prononcé sur la pseudo brouille entre le porte-parole du Khalife Général des Mourides et le Directeur général de l’ONAS en disant qu’effectivement les dignitaires Mourides étaient bel et bien au courant du projet d’assainissement. Ce que réfute Cheikh Basse Abdou Khadre après sa rencontre avec Lassana Gagny Sakho.

Rappel des faits

Le Gouvernent du Sénégal est en train de mettre en exécution un plan d’assainissement à Touba pour parer aux inondations. Ainsi, le directeur général de l’Onas s’est rendu le vendredi 24 juillet dans la cité religieuse pour s’enquérir de la situation à moins de 02 mois du grand Magal.

Seulement, le porte-parole du khalife général des mourides n’a pas apprécié la démarche de Lansana Gagny Sakho. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre lui reproche – dans un ton ferme – de mettre en exécution le projet d’assainissement de Touba sans informer Serigne Mountakha Mbacké et les populations. Dans la foulée, le journaliste EL Modou Gueye a ramé à contre-courant de la sortie du religieux. Il a fustigé le comportement du marabout qui aurait dû appeler en aparté le DG de l’ONAS pour le tancer et non le faire en public ; Et cette sortie du journaliste a mis en colère les talibés qui veulent lui faire payer son outrecuidance envers leur guide.

Voici la sortie du journaliste qui a valu la colère des talibés du guide religieux

Affaire à suivre

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn