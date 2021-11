Le maire Lamine DIALLO accusé d’être le « cancer de Thiès Nord »

« La Maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament », Thomas SANKARA. De cette même manière, la Maladie de Thiès Nord est bien Lamine DIALLO ! Il est urgent de s’en débarrasser !

A l’image de la majeure partie des maires du Sénégal, il semblerait que le foncier est le moyen d’enrichissement de nos élus locaux…

Lamine DIALLO est un expert en la matière, il fait un excellent compagnonnage avec le bradage foncier. D’ailleurs ce dernier s’est vanté récemment d’avoir à ses côtés un AS, voire un baron du pillage. Car l’excellence dans le banditisme ne rime ni avec le scrupule ni avec la vergogne.

C’est plutôt de l’impudeur et l’absence d’hauteur à outrance qui font que l’être humain n’a peur de rien et qu’il est prêt à tout pour une ascension sociale. Une ascension qu’il a été incapable d’obtenir dignement. Et c’est là où se trouve tout le problème de la quasi-totalité des politiciens au Sénégal : la politique comme seul moyen pour « réussir ». A Thiès, nous n’avons pas que Lamine DIALLO dans ce cas de figure. Suivez mon regard…

A la date du 17 Août 2020, les jeunes du quartier Thiapon et de Thionak, ont découvert des bornes implantées sur l’unique terrain qui leur restait. Qui a osé entreprendre ces actions ? Qui aurait vendu le terrain ? Le maire s’en est lavé les mains. Selon lui cet espace appartient à l’Etat. L’argument tombé du ciel ! Peut-on construire dans une commune sans l’aval de la mairie ? Ce qui prouve le jeu de dupe de Lamine DIALLO, l’AS du Bradage foncier !

Le pillage ne se limite pas que dans cette zone, les « Noons » ont eu leur part du gâteau. Ce comité de veille composé des quartiers de Thialy, Petit-thialy-extension, et de Thionakh accusent le maire Lamine DIALLO d’avoir désaffecté des propriétaires de leurs terrains qui ont été octroyés à des tiers qui les ont revendus à leur tour. Parmi, ces nouveaux propriétaires, nous avons des agents des impôts et domaine et du cadastre. Comment un maire peut ôter des biens à ses habitants qu’il était censé protéger, au profit de hauts fonctionnaires ?

Monsieur Lamine DIALLO est sans doute très dangereux pour Thiès-Nord, il doit non seulement quitter la mairie mais rendre des comptes de sa gestion calamiteuse.

Plus loin, toujours le comité des « Noons » dénonce une exploitation gabegique et anarchique des pierres latériques qui longent le canal de la zone par un certain promoteur du nom de SY. Il faut rappeler que le plan d’urbanisme préconise une utilisation plus saine de ces pierres car des risques graves peuvent y surgir dont l’inondation de Thiès Nord. Et quand on assiste à ce qui passe avec les eaux pluviales, on se rend compte que DIALLO lamine ne sert vraiment à rien ! Un maire qui n’a aucune vision sur l’environnement et sa préservation. Cette commune, avec tous ses dignes fils, mérite vraiment un meilleur traitement.

Une absence criarde de vision prospective

Un titre pesant et des mots forts pour qualifier la vision inexistante de Lamine DIALLO. Il faut vraiment s’en débarrasser. Comment peut-on diriger une commune qui représente en termes de population plus de 34% de la ville de Thiès et détenir le quartier le plus peuplé de la ville (Médina FALL) et faire preuve d’autant de passivité et de lassitude ?

En laissant, les administrés à leurs propres sorts. Si cela n’est pas du cynisme pathologique, qu’est-ce donc ? « Médina Fall » est un quartier situé à l’Est de la commune d’arrondissement, créé en 1951 à la suite de l’installation de l’atelier de réparation des chemins de fer en 1923. C’est un quartier très dense, religieux et pauvre en termes de structures de base. Lors de mes différentes visites de terrain, j’ai eu mal au cœur. Je me rends compte, moi, l’enfant du quartier, plus de 40 ans, rien n’a changé, tout va de mal en pire.

L’assainissement catastrophique

Lamine Diallo, au lendemain de la saison des pluies de 2020 avec des dégâts catastrophiques aurait, selon lui, mis en place avec le préfet, des stratégies pour éviter de tels dégâts. Il aura fallu un prolongement du mandat de maire de manière injustifiée pour qu’il pense à apporter des solutions.

Des bassins d’infiltration créés à hauteur de millions à l’angle Mor DIAKHERE et dans le terrain de Baye Mass, apparemment, ces travaux étaient censés régler définitivement les inondations dans ces zones. Malgré, ces dépenses colossales, dès les premières pluies, l’hécatombe. Cela prouve encore une fois que le sérieux requis n’y est pas, comme d’habitude, Lamine DIALLO est un habitué des faits. Il se justifie en disant qu’il n’avait pas prévu cette quantité de pluie cette année. Quel manque de respect !

La situation au quartier de Nguinth est catastrophique, les habitants vivent sous les eaux, dès qu’une goutte d’eau tombe du ciel. Les habitants souffrent et vivent dans la détresse. Le maire, n’essaie d’y apporter aucune solution. Selon lui, les inondations relèvent du domaine de l’Etat et pour régler le problème, c’est uniquement le délogement des habitants de la zone.

La gestion des ordures est un vrai casse-tête pour toutes les communes au Sénégal et plus particulièrement celle de Thiès NORD. Un projet ambitieux pour éradiquer ce mal est créé avec la mairie et un GIE Sope Naby comme porteur. Il consiste à mettre en place une zone de collecte et de transformation à Médina FALL avec la distribution de 3000 poubelles aux familles.

Il faut rappeler que ce dépôt existe depuis des années dans ce quartier historique. Sauf qu’il a toujours servi de dépôt pour quelques maisons aux alentours et non pour toute la commune de Thiès Nord. Un grand danger guette Médina FALL aujourd’hui, car l’étude environnementale a été faite de manière très légère. Cette collecte en plein centre de ce quartier, et vouloir y déposer les ordures de la commune la plus peuplée de Thiès, relève d’une chimère.

Le maire a-t-il une idée des conséquences que cela pourrait entrainer sur les générations futures, sur les maladies potentielles et même une contamination de la nappe phréatique ? Le ridicule ne tue pas décidemment, Monsieur le Maire ! Et apparemment, sur les 60 millions financés par la coopération allemande pour ce projet, les 48 seraient détournés.

Au niveau de la santé, n’en parlons même pas ! C’est la catastrophe partout, des centres de santé pires que des dépôts d’ordures ménagères. Je me demande comment dans ces lieux nous pouvons y soigner des animaux à plus forte raison des êtres humains ? Heureusement que le Sénégal dispose d’une équipe médicale de qualité. L’exemple le plus frappant est le centre de santé de Nguinth qui ne répond non seulement pas aux normes mais en période hivernale, les patients et médecins pataugent dans les eaux pluviales.

Lamine DIALLO et son équipe municipale ne font rien pour régler ces maux. Apparemment un centre de santé de 200 millions sera construit. Mais le plus marrant dans cette histoire est qu’à côté de l’espace prévu pour ce centre, ils en ont profité pour morceler des terrains de 150M2 destinés à la vente. Cette équipe est grave, faire du mal est plus fort qu’elle, même pour un projet à dimension humaine, elle ne peut pas s’empêcher de piller.

La gestion sanitaire des établissements scolaires, un naufrage ! A la moindre pluie, ce sont les habitants du quartier et des mouvements qui se regroupent, pour y refaire une santé. Il n’y a pas de suivi, les table-bancs sont vétustes, des cantines scolaires inexistantes… Il faut se débarrasser de Lamine DIALLO.

Au final, ce cynisme devient même meurtrier. Car malgré tout ce mal que subit la population, le maire est tout calme et croque la vie sans souci. Il n’y a pas un crime plus Odieux !

IL est temps de se débarrasser de cet adepte de Mbourou ak Sow, il a fait trop de mal dans la commune, avec lui, nous avons avancé en reculant.

