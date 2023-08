Cameroun : le mari envoie son cousin pour…coucher avec sa femme

A Douala, la femme porte plainte contre son époux pour une raison inattendue

Dans une affaire des plus surprenantes, une jeune femme de Douala a porté plainte contre son époux pour l’avoir abandonnée pendant huit mois, après avoir passé un an et demi à l’étranger pour une mission et un stage. Les détails de cette histoire cocasse ont été rapportés par nos confrères de Cameroon Tribune.

La femme, Aline, âgée de 29 ans, a décidé de déposer plainte contre son mari Jean-Claude, âgé de 36 ans et cadre dans une multinationale, depuis le 28 juillet dernier. Avant son mariage en 2021, Aline a décidé de quitter son emploi dans un cybercafé à Akwa. Cependant, peu avant leur mariage, son époux manifestait peu d’intérêt pour les relations sexuelles, malgré les envies d’Aline.

C’est après le mariage que Jean-Claude va finalement s’investir pleinement dans sa relation avec sa femmeAline, mais cela ne dure que très peu de temps. Deux jours après leur nuit de noces, Jean-Claude part en mission, suivie d’un stage à l’étranger d’une durée d’un an et demi. Pendant cette période, Aline a du mal à gérer son abstinence et, à son retour au pays il y a huit mois, elle sollicite naturellement son mari pour retrouver une vie intime.

Cependant, son mari se défend en prétextant la fatigue due au voyage. Par la suite, il persiste dans son abstinence en dormant habillé, en s’enfermant dans la salle de bain pendant son bain et en ressortant habillé. Il y a dix jours, sa femme, Aline atteint le point de rupture et fait une scène, mais son mari reste de marbre. Elle réitère cette scène deux jours de suite, en vain. Finalement, le 27 juillet dernier, son époux rentre du travail accompagné de son cousin.

Jean-Claude emmène son épouse dans leur chambre et lui annonce que son cousin est venu pour la satisfaire sexuellement. Aline sort de la chambre en criant qu’elle n’a pas épousé le cousin et que, si son mari ne la veut plus, qu’il lui accorde le divorce. Le cousin repart sans qu’il ne se passe rien.

Le lendemain, Aline se rend à la gendarmerie pour porter plainte. Son mari y a été convoqué deux fois, en vain. Le 1er août dernier, elle a été à nouveau auditionnée. Depuis lors, elle n’a plus mis les pieds au domicile conjugal à Akwa et a rejoint le domicile familial à Bonadibong. Son mari a fait constater son absence au domicile conjugal par huissier, avant d’envoyer son avocat à la gendarmerie hier.

Source CA