Le meurtrier de l’étudiante congolaise a été libéré par…erreur

Dans l’Affaire de l’étudiante congolaise, Lotaly Mollet, le nom du meurtrier ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021

Nouvelles révélation effarante dans l’affaire Lotaly Mollet tuée lors d’une agression aux Hlm Grand-Yoff. Le nom de Sewi Cabi Diatta, auteur présumé du crime commis sur l’étudiante congolaise, ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Interrogations autour d’une grâce !

Le scandale des grâces se poursuit. Après l’affaire Woury Diallo qui avait bénéficié d’une grâce présidentielle alors qu’il n’a pas encore épuisé les recours lui permettant de contester la peine de 5 ans de prison qui lui est affligée, dans l’affaire des faux médicaments de Touba Belel, une autre affaire quasi similaire secoue le temple de Thémis. L’auteur présumé du meurtre de l’étudiante congolaise aurait été gracié lors de la fête de Korité. Il n’en est rien.

Le nom de Sewi Cabi Diatta, d’origine Bissau guinéenne, ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Dès lors cela suscite plusieurs interrogations. L’identité judiciaire des personnes arrêtées et mises en garde-à-vue, est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas de la récidive ? Le présumé meurtrier était-il éligible à la grâce présidentielle ? Y a-t-il une relation ou un lien direct entre l’insécurité et la grâce présidentielle ? Quels sont les effets de la grâce présidentielle ? L’Association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal (Asred) diagnostique le problème.

Il y a eu usurpation d’identité

Les renseignements fournis par l’identité judicaire (IJ) doivent permettre de renseigner sur le passé pénal du délinquant permettant aux autorités judiciaires et pénitentiaires d’individualiser la peine selon la catégorie. En somme sur cette affaire, on a l’impression que ce travail en amont n’a pas été minutieusement fait et qu’il y a… (lire la suite en cliquant ici)