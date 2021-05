Il piège le vendeur de voiture, le tue et jette le cadavre

Bitèye vole une voiture de marque Porsche, tue sauvagement son propriétaire et jette le cadavre dans un tunnel

15 ans de travaux forcés et la réclusion à perpétuité, telles sont les peines que risquent Bitèye et son ami. Ils ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle d’appel pour assassinat avec acte de barbarie, recel de malfaiteur. L’accusé principal avait tué le propriétaire d’une voiture de marque Porsche dans des conditions atroces avant le jeter dans un tunnel avec l’aide de son ami.

Une rocambolesque affaire d’assassinat avec acte de barbarie a été jugée, hier, à la barre de la chambre criminelle d’appel de Dakar. Il ressort des débats d’audience que le 9 mai 2011, la dame D. Ndiaye avait saisi la direction des investigations criminelles (Dic) suite à la disparition brusque de son mari. Elle a confié aux limiers que son époux avait rendez-vous avec un de ses clients qui devait acheter sa voiture de marque Porsche. C’est ainsi que les recherches ont été entamées et son téléphone a été localisé à Thiès.

Poursuivant leur enquête, les limiers se sont rendus jusqu’à Thiès. Où étant, ils ont découvert le corps sans vie du vendeur de voiture qui était en état de décomposition avancée dans un tunnel. Mieux, ils ont arrêté le sieur Pape M. Bitèye qui était en fuite à la frontière Sénégal-Guinée Bissau. Soumis au feu roulant des questions, le mis en cause a soutenu qu’il voulait la voiture de la victime. C’est ainsi qu’il a ourdi un plan pour l’échanger avec 5 kg de cocaïne.

Il a alors appelé la victime pour se présenter sur une fausse identité avant de lui proposer de venir à Thiès pour la transaction de la voiture. Ce que ce dernier a catégoriquement refusé. Deux jours après, l’accusé s’est présenté vers les coups de 7 heures du matin dans le parking de la victime sous prétexte qu’il est le neveu de son client qui réside à Thiès. Sur ce, il a demandé à son interlocuteur de le suivre jusqu’à chez son mécanicien pour qu’il vérifie l’état du véhicule. Bitèye a accepté de le suivre sans ambages à Yarakh.

Biteye sera finalement conduit dans appartement où il sera surpris de dos par le mis en cause avant de l’assommer avec une barre de fer à la nuque. Pis, il a étranglé la victime avec sa cravate, scotché sa bouche avant de l’envelopper sur un drap puis dans un matelas. Pour se débarrasser du cadavre, il a fait appel à deux ressortissants guinéens qui ont pris la fuite dès qu’ils ont fait la découverte macabre. C’est sur ces intermédiaires qu’il a fait appel à son cousin Diassé qui habite à Thiès. Lorsque ce dernier est venu, ils ont transporté le corps sans vie à Thiès avant de le jeter dans un tunnel à ZAC.

Jugés en premier instance, le mis en cause a été condamné à la perpétuité pour assassinat avec acte de barbarie et son acolyte à 15 ans de travaux forcés pour recel de malfaiteur. Insatisfaits de ladite décision, les mis en cause avaient interjeté appel et l'affaire a été rejugée, hier, à la barre de la chambre criminelle d'appel.