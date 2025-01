Le ministre de l’Intérieur annonce des cameras portables pour les policiers

Le ministre de l’Intérieur est déterminé à lutter contre la corruption dans son département. Il a annoncé pour bientôt l’arrivée des cameras portables sur l’uniforme des policiers. Invité de l’émission « moment de vérité » hier mercredi sur Walf TV, le Général Jean Baptiste Tine a indiqué que cette solution technologique peut permettre de réduire la corruption.

« En tout cas dans les pays où on les utilisent dans les services de police, ça a permis de régler définitivement le problème mais aussi ça a permis de raffermir les relations entre la police et la population », a-t-il laissé entendre dans dans des propos repris par Senego. L’idée est de mettre en place des caméras portables sur les uniformes des policiers en faction sur la voie publique de manière à pouvoir exploiter leurs échanges avec les automobilistes et autres usagers de la route dans l’optique de lutter contre les pratiques de corruption et de laxisme de part et d’autre.

Toutefois, il a fait savoir que la corruption a diminué dans les services de Police. « Mais », ajoute-t-il, « la corruption, on ne peut pas l’imputer seulement à la Police ou à la Gendarmerie. Cela existe dans tous les secteurs, c’est un problème de société. On doit tous se lever et le combattre, nous de notre côté, nous sommes en train de le faire ».