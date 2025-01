Pollution à Bargny : Medza Ndoye écrit au président Diomaye

Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Objet : Face au niveau alarmant de pollution à Bargny, comment transformer cette ville en un modèle écologique ?

Son Excellence Monsieur le Président,

Permettez-moi, en tant que citoyen engagé et Président du Club de Réflexion et d’Action Citoyenne (Crac), de m’adresser à vous au sujet d’un enjeu crucial qui concerne non seulement Bargny, mais l’ensemble du Sénégal : la transition écologique de nos villes et la lutte contre la pollution.

Bargny, ville côtière à l’histoire riche et au dynamisme économique certain, est aujourd’hui confrontée à une crise environnementale sans précédent. La pollution industrielle, la gestion insuffisante des déchets, l’érosion côtière et l’absence d’une véritable politique écologique transforment progressivement cette localité en une zone à risque, menaçant la santé de ses habitants, la biodiversité et l’avenir de ses jeunes générations.

Dans le cadre de votre vision d’un Sénégal souverain, juste et vert, nous croyons fermement que Bargny pourrait devenir un modèle de ville écologique, capable d’inspirer le reste du pays. Mais pour cela, des actions concrètes et une volonté politique forte sont nécessaires. C’est pourquoi nous vous soumettons ici quelques propositions pour enclencher cette transformation.

Instaurer un plan de gestion durable des déchets

La pollution plastique et les déchets ménagers envahissent nos rues et nos côtes. Une modernisation du système de collecte et de traitement des déchets, associée à une sensibilisation massive au tri et au recyclage, est essentielle.

La mise en place de centres de tri et de recyclage à Bargny permettrait de valoriser les déchets en créant des emplois verts.

L’interdiction progressive du plastique à usage unique, accompagnée d’alternatives locales, doit être accélérée.

Une taxe écologique sur les industries polluantes réinvestie dans la gestion des déchets, permettrait de financer ces initiatives.

Restaurer et protéger le littoral contre l’érosion côtière

L’érosion côtière ronge nos terres et menace les habitations de milliers de familles. Il est impératif de mettre des brises lames

Réglementer strictement les activités industrielles qui fragilisent le sol et accélèrent l’érosion.

Mettre en place un fonds d’urgence pour la relocalisation des familles sinistrées, en garantissant des solutions dignes et durables.

Promouvoir une transition énergétique durable

Bargny est aujourd’hui une ville marquée par la présence d’industries fortement polluantes. Il est temps de favoriser l’investissement dans les énergies renouvelables, notamment à travers le solaire et l’éolien, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Imposer des normes environnementales strictes aux industries, avec des mesures de compensation écologique.

Faire de Bargny un laboratoire d’économie circulaire et d’écotourisme

Développer un écotourisme côtier qui valorise le patrimoine naturel et culturel de Bargny, tout en générant des emplois.

Accompagner les pêcheurs dans l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement et dans la diversification de leurs activités.

Instaurer une gouvernance environnementale participative

La transformation écologique de Bargny ne pourra réussir sans l’implication des populations locales.

Nous demandons :

La création d’un comité environnemental local, incluant des citoyens, des experts et des autorités, pour co-construire les politiques écologiques de la ville.

Une transparence totale sur les décisions industrielles ayant un impact environnemental, avec des consultations publiques obligatoires.

Une meilleure implication des jeunes et des écoles dans la sensibilisation et l’éducation à l’écologie.

Son Excellence Monsieur le Président,

Bargny peut devenir une ville pionnière de la transition écologique au Sénégal. Mais pour cela, nous avons besoin d’un engagement fort de l’État, d’une collaboration active entre les acteurs locaux et d’une vision à long terme.

Le Crac, fidèle à sa mission de sensibilisation et d’action citoyenne, se tient prêt à accompagner cette transition aux côtés de votre gouvernement. Nous vous demandons de faire de Bargny un projet pilote d’une politique écologique ambitieuse, en engageant dès maintenant des mesures fortes et concrètes.

Dans l’espoir que cette lettre trouvera écho auprès de vous, nous restons disponibles pour un échange et une collaboration en vue d’un avenir plus vert et durable pour Bargny et l’ensemble du Sénégal.

Veuillez agréer, Son Excellence Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Medza Ndoye

Président de l’association Crac