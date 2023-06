Le Ministre Gallo Ba ouvre la porte aux syndicats

Hier jeudi 15 juin 2023, Monsieur Gallo BA Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public a ouvert les négociations avec le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) dans ses locaux pour l’examen de sa plateforme revendicative.

Le Ministre était entouré à cet effet, par les représentants des Ministères de la santé et de l’action sociale, des Finances et du Budget et du Haut conseil du dialogue social. Une commission technique a été mise en place et commence ses travaux le mardi 20 juin 2023, à l’issue desquels une plénière sera programmée en relation avec ledit syndicat.

Après la santé, le secteur de l’éducation va être reçu par le ministre de la fonction publique après que le SAEMSS et le CUSEMS aient été reçus par le ministre de l’éducation Cheikh Oumar Anne.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru