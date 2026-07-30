Le multipartisme émietté…Quand le duel Pastef-Kiiraay asphyxie les micro-partis

L’émergence d’une rivalité au sommet de l’État entre le PASTEF (Parti des Patriotes Africians du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et la nouvelle formation présidentielle Kiiraay redessine brutalement le paysage politique sénégalais. Face à la polarisation du débat autour de ces deux géants, la pléthore de micro-partis qui animait l’échiquier national se trouve menacée d’invisibilisation. Privées de ressources et incapables d’exister par elles-mêmes, ces petites structures n’ont désormais d’autre choix que de se fondre dans l’un des deux camps pour éviter une disparition pure et simple.

Le paysage politique sénégalais traverse une recomposition majeure marquée par une reconfiguration de ses équilibres. La création de Kiiraay – Les Patriotes républicains par le président Bassirou Diomaye Faye installe un nouveau pôle de pouvoir face à la machine politique du Pastef, toujours dirigée par Ousmane Sonko.

La rupture progressive entre les deux anciens compagnons de route a fini par s’incarner dans des structures partisanes distinctes. D’un côté, le Pastef conserve la légitimité historique du combat d’opposition, une assise militante fervente et une majorité parlementaire confortable. De l’autre, Kiiraay se positionne comme l’instrument politique du chef de l’État, structuré autour de l’appareil gouvernemental et d’une volonté de rassemblement institutionnel. Ce choc des titans crée une onde de choc qui traverse l’ensemble de la classe politique nationale.

Dans ce nouveau décor, la pléthore de micro-partis qui peuplait jusqu’ici le champ politique sénégalais se retrouve prise dans une tenaille asséchante. Habituées à naviguer entre les alliances de circonstance et à faire monter les enchères lors des échéances électorales, ces petites structures font face à une réalité arithmétique inflexible. La polarisation du débat public autour du duel entre l’exécutif présidentiel et la majorité parlementaire capte l’essentiel de l’attention médiatique et de l’intérêt citoyen.

La faiblesse structurelle des micro-partis devient un facteur de vulnérabilité rédhibitoire. Sans ancrage territorial profond, sans moyens financiers comparables à ceux des deux géants et privés de relais d’opinion influents, ces formations n’ont plus la capacité matérielle ni stratégique de mener des campagnes autonomes. L’époque où une multitude d’étiquettes individuelles pouvait espérer obtenir un siège d’appoint ou négocier un ministère semble aujourd’hui révolue face à la rigueur de cette nouvelle dynamique.

Pour survivre, ces petits acteurs n’ont d’autre choix que de se résoudre à l’alignement. La neutralité ou la voie indépendante équivalent désormais à une invisibilisation progressive et, in fine, à une extinction politique. La nécessité d’exister impose aux états-majors de ces partis lilliputiens de trancher un dilemme existentiel : se fondre dans l’orbite présidentielle de Kiiraay ou faire allégeance au Pastef pour préserver un semblant de représentation.

Cette dynamique de ralliement est déjà perceptible sur le terrain politique. Plusieurs centaines de mouvements, associations et petites formations politiques ont d’ores et déjà fait le choix de s’agréger autour du nouveau parti présidentiel. En quête de protection institutionnelle et de garanties de survie, ces entités préfèrent abdiquer leur autonomie plutôt que de risquer la marginalisation définitive face à l’hégémonie de leurs concurrents directeurs.

Ce mouvement de restructuration touche également les formations plus traditionnelles qui, incapables de proposer une troisième voie crédible, voient leurs bases électorales s’éroder au profit des deux pôles dominants. Le débat politique tend ainsi à se résumer à un arbitrage exclusif entre la vision portée par le Pastef et celle incarnée par Kiiraay. L’espace dévolu aux propositions alternatives s’en trouve singulièrement rétréci, réduisant le pluralisme à une dualité d’orientations au sein même du pouvoir et de sa majorité issue des urnes.

Si cette bipolarisation offre une clarification apparente du jeu politique en rationalisant un échiquier autrefois trop morcelé, elle suscite néanmoins des interrogations quant à la représentativité des minorités politiques. En contraignant chaque acteur à s’aligner sur l’un des deux mastodontes, le système pousse à une homogénéisation des discours et à une absorption pure et simple des identités partisanes secondaires dans de vastes coalitions hétérogènes.

Le duel entre Pastef et Kiiraay refigure les contours de la vie démocratique sénégalaise en scellant le sort des micro-partis. Dans cette arène redéfinie par le rapport de force entre le sommet de l’État et la base partisane historique, l’avenir appartient désormais aux grands ensembles politiquement structurés. Pour les petites formations, l’ère de l’indépendance de façade touche à sa fin, cédant la place à une obligation d’affiliation où l’assimilation demeure la seule condition de la survie.

La rédaction de Xibaaru