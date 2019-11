C’est n’est plus un secret de polichinelle. Le ballon de sonde de l’Alliance pour la république (Apr), a finalement fait réagir les gros bonnets du parti au pouvoir. En effet, les partisans du président Macky Sall manœuvrent dans les couloirs pour une possibilité de troisième mandat de leur mentor au pouvoir depuis 2012. Ces limogeages notés dans le gouvernement ces derniers temps ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, le parti au pouvoir manœuvre également pour soutenir un candidat de l’opposition qui, une fois accédé au pouvoir pourra classer certains dossiers liés au pétrole entre autres au fin fond des tiroirs afin de ne pas inquiéter le président et sa famille si, la candidature agitée du 3ème mandat ne passerait pas. Ainsi, la rencontre entre Wade et Macky au palais commence à faire ses révélations. Wait and see.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn