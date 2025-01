Le Pastef fragilise Ousmane Sonko et met en danger le Projet

Le «PROJET» n’a jamais été autant en danger. Au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), des personnes se croient au-dessus de tout le monde. Ces Patriotes «exceptionnels» veulent imposer à tous leur manière de pensée. De par leurs agissements, ils sont en train de fragiliser le premier ministre Ousmane Sonko. Mais ils sont aussi devenus un véritable danger qui menace le «Jub Jubbal Jubbanti».

En votant pour le Pastef, beaucoup de sénégalais pensaient que le «PROJET» était la solution miracle. Celui-ci devait sortir les sénégalais de leur misère. Mais neuf (9) mois après, aucun changement majeur. La seule chose qui a changé, c’est la marche du parti Pastef. Les patriotes ont désormais tous les pouvoirs en main. Mais ils ne l’utilisent pas à bon escient. Tout ce qu’ils ont réussi à faire, c’est montrer aux sénégalais comment le pouvoir les a monté à la tête.

Pour en avoir le cœur net, il faut revenir sur la polémique qui s’est levée après les nominations des membres du CNRA (Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel). Beaucoup de patriotes ont critiqué les choix du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, notamment à cause de la présence de la sociologue Aoua Bocar Ly Tall. Des critiques qui ont fait sortir le premier ministre et chef du parti Pastef de son zone de confort. Ousmane Sonko n’a pas manqué de recadrer ses partisans qui dépassent les bornes.

« À propos de ces nominations, certains sont de bonne foi ; d’où leur posture de veille. Par contre, d’autres sont dans une démarche négative consistant à dire que l’appartenance au parti octroie de nouveaux droits, comme celui d’accuser à tort et à travers », avait déclaré Ousmane Sonko. Qui avait vertement condamné « les menaces sur la base de l’appartenance au Pastef », indiquant qu’on ne saurait « tordre le bras » à un président de la République qui a certaines valeurs politiques. Il avait aussi invité ses militants à maintenir la confiance qu’ils ont en eux. « Quand tu élis quelqu’un, il faut lui faire confiance », dixit le Premier ministre qui a insisté sur « la méthode ».

Cette réaction fait de Ousmane Sonko un otage de ses partisans. Le premier ministre prête une attention à des personnes qui n’en valent pas la peine. Des sénégalais ont élu un régime pour qu’il gouverne. Les sénégalais n’ont pas choisi un parti politique pour diriger toute une nation. À chaque fois que le nouveau régime donnera une certain avantage aux potins sur les réseaux sociaux, c’est la République qui en prend un sacré coup. Les nouvelles autorités envoient un message peu reluisant. Le PM n’a pas à s’expliquer à chaque fois qu’il y’a un problème.

Accepter les caprices des réseaux sociaux, c’est se coucher face aux chantages de jeunes fractionnistes. Une situation qui fragilise le Président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l’Etat voit ses décisions contestées par de jeunes frustrés. Ce qui est inadmissible dans une République qui se respecte. En nommant quelqu’un, le commandant en chef a pris toutes les dispositions qu’il faut. Ce n’est pas un parti politique qui doit lui imposer la marche à suivre. Chose que le Pastef doit se graver dans la tête.

Les patriotes n’aident pas le «PROJET». Si le premier ministre est obligé de s’expliquer sur des nominations et si le Président doit rendre compte à un parti politique, on n’est plus dans une République. Les patriotes doivent mettre leur égo de côté. En votant à 54% pour le Président Bassirou Diomaye Faye, les sénégalais ont choisi la nation et non le Pastef. Désormais, les nouvelles autorités doivent mesurer pleinement la mission que les sénégalais leur ont assigné.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn