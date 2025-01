Renaissance…le Parti Socialiste en quête d’un leadership perdu

Un des mythiques partis au Sénégal, le Parti Socialiste (PS) est devenu un vestige du passé. Leur long compagnonnage avec Macky Sall a eu raison des socialistes. Pour ne rien arranger, des voix se lèvent de plus en plus pour contester la légitimité du Secrétaire national, Aminata Mbengue Ndiaye. Avec cette nouvelle alternance, les camarades de Alioune Ndoye cherche à revenir dans le jeu politique. Mais ils risquent de se retrouver avec un nouveau problème.

Le renouveau ! C’est le maître mot chez les socialistes. De nombreuses voix se lèvent dont celle de Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l’Eau et de l’Assainissement, pour lancer un appel à l’union. Personnalité influente dans le Parti socialiste, il a publié une longue tribune intitulée « Appel à la reconstruction du Parti socialiste ». Dans son texte, il semble dire à ses camarades que l’heure est grave. Ainsi, il a appelé à la restructuration du parti socialiste. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Au PS, on est d’accord avec cette démarche de l’ancien ministre.

La présidente du mouvement des jeunesses féminines du Parti socialiste rejoint son camarade Serigne Mbaye Thiam. Yéya Diallo estime que la démarche de l’ancien ministre est plus que révélatrice et reste un acte de bravoure intellectuelle posant avec acuité le vrai débat qui doit, avec raison, s’imposer au sein du parti. « Cette initiative salvatrice, arrive à son heure. J’affirme avec conviction mon soutien à votre appel à la reconstruction du Parti Socialiste Sénégalais. Notre parti, bien plus qu’une simple entité politique, constitue un patrimoine national, tant son rôle a été déterminant dans l’édification d’un État respecté et d’une nation vivant en parfaite harmonie, sans haine ni animosité», a-t-elle fait savoir.

Yéya Diallo soutient que « la démocratie sénégalaise a plus que jamais besoin de l’essence socialiste pour se revitaliser, de ses valeurs universelles centrées sur l’humain, ainsi que de son apport essentiel à la préservation et à la consolidation de ce qui fait l’exception sénégalaise en Afrique : la stabilité politico-sociale et la démocratie dans un État de droit ». Pour ce faire, dira t-elle, « il est impératif de se remobiliser massivement dans un élan d’unité et de fraternité, au nom de l’intérêt général, afin d’élever encore plus haut le flambeau socialiste ».

Même Alioune Ndoye a répondu «Oui à l’Appel à la reconstruction du Parti socialiste sénégalais ». Ces socialistes rejoignent petit à petit les membres de l’Initiative de Réflexion et d’Action Socialiste (IRAS). Ces autres socialistes estiment qu’«il est temps de sortir de ce marasme et de renouer avec les valeurs fondatrices de notre mouvement». Dans une récente sortie, ils avaient demandé «la tenue d’un congrès extraordinaire et le renouvellement des instances dirigeantes». Avec cette vague de renouveau, peut-être que leur demande sera enfin satisfaite.

Mais quelle personnalité va porter le PS «New look». S’il y’a changement, c’est sûr que Aminata Mbengue Ndiaye va céder son fauteuil. Alors, les socialistes se mettront dans une nouvelle guerre de succession. Car aucun parti ne peut aller au front sans une capitaine. Un choix devra se faire entre Alioune Ndoye, Serigne Mbaye Thiam, Yéya Diallo ou Dibcor Faye. La personne choisie devra être à cheval entre la jeunesse pour faire face au nouveau régime. Et aussi avoir la sagesse d’être un ancien socialiste expérimenté.

Un combat pas gagné d’avance. Même si le PS réussit à trouver le bon profil, il sera très difficile aux socialistes de revenir au devant de la scène politique. Les partis traditionnels n’ont pas vu venir l’ouragan Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Leur alliance avec Macky Sall les place du mauvais côté de l’histoire. Pour certains jeunes, ces partis ont aidé «l’oppresseur» durant ses années de règne. En voulant s’accrocher à Benno Bokk Yakaar, beaucoup de partis ont perdu leur leadership. Le PS devra se surpasser pour revenir dans la course. Ce parti fût l’un des plus influent de l’histoire politique sénégalaise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn