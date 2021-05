Le Pasteur lui fait boire l’urine de sa femme…pour être riche

Un nigérian a relaté la douleur qu’il traverse en ce moment sur les réseaux sociaux après avoir découvert que son pasteur qui lui avait fait boire l’urine de sa femme pendant 2 ans avait une liaison avec elle.

« Je veux tuer mon pasteur pour m’avoir trompé pendant 2 ans. Je me gifle tous les matins pour avoir été un imbécile. Je regarde toujours le miroir et je ris, moi-même j’ai bu de l’urine de ma femme pendant des années. Savez-vous que je bois l’urine de ma femme depuis 2 ans maintenant parce que je veux être riche et travailler dans une compagnie pétrolière. Mon pasteur m’a dit de ne pas toucher ma femme mais de boire son urine tous les matins et d’attendre que Dieu m’embarrasse avec la richesse.

Je l’ai dit à ma femme et nous avons tous les deux accepté. Nous sommes même allés remercier notre pasteur pour le peu d’argent que nous n’avions pas. Je n’ai pas couché avec ma femme depuis 2 ans. Je bois juste son urine et je prie. Je ne savais pas que mon pasteur couchait avec ma femme et que c’était le moyen qu’il utilisait pour m’empêcher de la toucher.

Ce n’est pas étonnant quand elle est tombée enceinte, j’ai été surpris, mais mon pasteur m’a fait un lavage de cerveau disant que l’esprit saint était à l’œuvre et qu’avec la connexion de l’urine de ma femme, elle peut tomber enceinte.

j’étais vraiment un grand imbécile. J’ai découvert le mois dernier, lorsque la femme du pasteur les a attrapés nus dans sa maison, c’était comme si quelque chose me tombait des yeux. Je suis toujours sous le choc. Je regarde toujours dans le miroir et je ris. Moi-même, j’ai bu l’urine d’une femme pendant des années. Que Dieu punisse la pauvreté parce qu’elle affecte votre mentalité. »