Le Plan Diomaye pour la Casamance, officiellement lancé le 11 janvier 2025 par Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, vise à faciliter le retour des populations déplacées et à promouvoir le développement régional. Avec un budget global de 53 milliards de FCFA, sa phase pilote (2024-2025), estimée à 4,698 milliards de FCFA, prévoit le relogement de 133 ménages à Ziguinchor, la distribution de matériaux de construction et d’équipements agricoles, et le renforcement des infrastructures sanitaires avec trois ambulances médicalisées, renseigne Senego.

Le projet cible également près de 1 000 ménages dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, en intégrant un volet d’autonomisation économique pour les femmes et les jeunes via des projets agricoles et de transformation des produits locaux. S’inscrivant dans la stratégie Sénégal 2050, le plan ambitionne de consolider la paix et de favoriser une prospérité durable en Casamance.