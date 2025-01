Mbao : Abdou Karim Sall lance son nouveau parti politique

Depuis ce samedi 11 janvier, l’ancien ministre de l’Environ­nement, sous le règne du Président Macky Sall, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière politique. En effet, après avoir été élu à l’Assemblée nationale où il s’est allié avec la Coalition «Takku Wallu Senegaal» pour former un groupe parlementaire, Abdou Karim Sall a lancé son parti politique. C’est à travers une Assemblée générale que cette formation, dénommée «And Ci Kooluté Nguir Sénégal» (AKS), a été portée sur les fonts baptismaux.

C’est avec une coalition portant le même nom que Abdou Karim Sall avait participé aux dernières élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Des délégués de l’ancienne coalition AKS, venus de Dakar et de plusieurs départements du pays, ont participé à cette réunion à Mbao, témoignant de l’engagement et de la mobilisation des membres à travers le territoire national. Lors de ces Législatives, bien que nouvellement formée, la Coalition Aks a réussi à obtenir un précieux siège à l’Assemblée nationale.

Les discussions lors de cette Assemblée générale ont permis de tracer les grandes lignes des stratégies futures, avec pour objectif de consolider les acquis et d’élargir la base électorale du parti. Le parti AKS exprime sa gratitude envers tous les militants, sympathisants et électeurs qui ont contribué à ce succès initial et réaffirme son engagement à œuvrer pour le développement et le bien-être du Sénégal, selon Le Quotidien.

Leader du nouveau parti «And Ci Kooluté Nguir Sénégal» et actuel maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall a tour à tour été Directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, poste qu’il a occupé à deux reprises, et ministre de l’Environnement et du développement durable.