Le plan stratégique de Macky Sall pour l’enseignement supérieur

Le président de la république, Macky Sall a rencontré, hier, les recteurs des universités et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur. La rencontre a regroupé des responsables des différentes Universités du Sénégal et des directeurs des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel, rapporte Actusen.

Le chef de l’Etat a examiné avec celles et ceux, chargés de diffuser le savoir, les voies et moyens d’améliorer le système d’enseignement supérieur. C’est ainsi qu’il est revenu sur les nombreuses réalisations qu’il a faites depuis son accession au pouvoir sur le secteur de l’enseignement supérieur. «Les dotations budgétaires du secteur de l’enseignement supérieur sont passées de 117 168 128 630 FCFA en 2012 à 241 017 397 555 FCFA en 2022, soit plus du double en dix ans», se réjouit-il.

Un effort budgétaire, qui d’après le locataire du palais a permis, d’abord d’élargir la carte universitaire avec, dit-il, l’ouverture des universités du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein), Amadou Mahtar Mbow (Uam), des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (Isep), une innovation majeure, et l’Université virtuelle du Sénégal. Parmi les réalisations du chef de l’Etat figure également le renforcement de l’écosystème universitaire, de ses ressources humaines et de ses équipements.

Pour justifier ses propos, le président cite «l’évolution du nombre d’enseignants-chercheurs de 2027 en 2015 à 2348 en 2021 et celui des personnels administratifs, techniques et de service (Pats) dans les œuvres sociales de 2745 en 2012 à 6225 en 2021, la construction et l’équipement de 100 laboratoires ; la mise en service imminente du supercalculateur, du microscope électronique et des équipements de biotechnologie».

A cela s’ajoutent, si on en croit le président, «la construction de nouveaux pavillons pour une meilleure prise en charge des besoins en logement des étudiants, pour un investissement de plus de 79 milliards de FCFA (le nombre lits qui était de 6030 en 2012 va passer à 43 375 en 2022, et sera donc multiplié par 7) ; l’augmentation considérable des budgets des œuvres sociales (restauration, personnels, frais médicaux, etc.) dont plus de la moitié destinée aux bourses et aides.

«Ainsi, le nombre d’étudiants boursiers est passé de 77 924 en 2011/2012 à 122 778 étudiants en 2020/2021. Les ressources allouées aux bourses et aides ont presque doublé, passant de 40 milliards en 2011/2012 à 70 milliards en 2020/2021», magnifie-t-il. Ce n’est pas tout car, le chef de l’Etat annoncé «le recrutement de 200 personnels d’enseignement et de recherche (PER) ; la réception du siège de l’UVS et l’ouverture de nouveaux Espaces Numériques Ouverts (Eno) dans 46 départements, constituant un réseau national interconnecté d’un coût de 72 milliards de F CFA».