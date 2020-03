Le Pr Ogo Seck pose le problème du troisième mandat de Macky

Pape Ogo Seck, professeur, constitutionnaliste : « L’article 27 pose problème car il ne se prononce pas sur le mandat en cours »

Pour le professeur, constitutionnaliste Pape Ogo Seck, invité de l’émission Objection sur Sud-Fm, le Sénégal a un problème visiblement d’application de la loi dans le temps. Le professeur, constitutionnaliste se prononce sur les dispositions de l’article 27 de la Constitution qui fixent la durée et le nombre de renouvellements du mandat présidentiel. Pape Ogo Seck parle de la possibilité ou non pour Macky Sall de se prononcer à un troisième mandat.

Il soutient : « Le problème de l’article 27 a été posé depuis le départ sur le plan de la rédaction de cet article qui pose quelques ambigüités. Il y a la question des dispositions transitoires. On parle parfois de la question de la rétroactivité de la loi parce que le Sénégal a visiblement un problème d’application de la loi dans le temps et ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis 2011 on en parlait sous Abdoulaye Wade. Est-ce que c’est d’application immédiate ? Est-ce que c’est rétroactif ? »

Le professeur, constitutionnaliste Pape Ogo Seck poursuit : « En principe la loi légifère pour l’avenir. L’histoire de l’article 27 parlant de la durée du mandat pose problème dans la mesure où on ne peut pas dire clairement si cette disposition s’applique au mandat en cours. Donc, si la constitution ne le dit pas, que dira le juge ? Ce qui est sûr, c’est que c’est le peuple qui est souverain, c’est lui qui a le dernier mot ».

En définitive, croit savoir Pape Ogo Seck ; « toute légalité s’applique dans le cadre d’une légitimité et la légitimité est détenue par le peuple. La loi ne doit pas primer sur l’intérêt général. La loi ne doit pas primer non plus sur la morale et l’éthique ».

La rédaction de Xibaaru