Conçue spécifiquement pour transporter un cercueil, la Corbicyclette espère casser les codes des obsèques traditionnels

Fabriquée à Nantes, la Corbicyclette n’est, pour le moment, disponible qu’en région parisienne.

« Insuffler un peu de douceur et de modernité… » Le premier corbillard à vélo débarque à Paris

La « Corbyclette » est un vélo-cargo aménagé pour le transport d’un cercueil.

Sa propriétaire est une société de pompes funèbres parisienne.

Le concept est de proposer un corbillard humain, discret et non polluant.

Pas facile de bousculer les habitudes en matière d’obsèques. C’est pourtant ce que tente de faire depuis quelques jours une société de pompes funèbres parisienne avec sa « Corbicylette ». L’idée ? Remplacer l’incontournable corbillard à moteur thermique par un véhicule écologique, silencieux et furieusement à la mode : le vélo. « Ce projet, je l’ai depuis longtemps en tête et je me suis dit que c’était le moment de se lancer, raconte Isabelle Plumereau, fondatrice de la société Le Ciel & la Terre. J’avais envie de proposer quelque chose de différent, montrer qu’on peut remettre l’humain au centre des adieux en insufflant un peu de douceur et de modernité. »

Outre le fait qu’il est non polluant et non bruyant, le vélo-corbillard aurait l’avantage de transporter le cercueil de manière plus lente. « Il y a toute une réflexion en cours dans la société pour ralentir le rythme, profiter des instants. C’est encore plus vrai dans les obsèques, un moment éprouvant où on n’a pas envie d’être bousculé. »

Une galerie et une main courante

Pour concevoir son engin avec un design « chaleureux », Isabelle Plumereau s’est donc rapprochée d’une entreprise nantaise spécialisée dans la création de mini-caravanes. Le véhicule, adapté sur une base de vélo-cargo, lui a coûté près de 20.000 euros. Long de 3,60 m de long, il peut transporter une charge utile de 250 kg. Le pédalier est assisté électriquement, la structure principale est en acier et en bois.

« Le cercueil se glisse par l’avant, puis se bloque, explique la gérante. Il est surmonté d’une sorte de galerie sur laquelle on peut déposer des bouquets et objets. Il fallait tenir compte de plusieurs contraintes réglementaires, comme l’interdiction de ne pas exposer un cercueil sur l’espace public. » A l’extérieur de l’habitacle, des barres permettent de tenir le véhicule à la main pour « l’accompagner en marchant ». Autre détail qui ne doit rien au hasard : le cercueil est placé « devant le conducteur plutôt que tracté à l’arrière » comme dans un fourgon.

Aussi des inconvénients

Le concept, qui existe déjà à Berne en Suisse, n’est toutefois pas adapté aux villes trop pentues ou aux distances trop longues, reconnaît Isabelle Plumereau. Il ne permet pas non plus de transporter les porteurs indispensables au déplacement du cercueil. Et malgré les économies de carburant, le tarif de la prestation est le même qu’avec un corbillard traditionnel. « Je l’ai testé dans plusieurs cimetières et les retours des gens sont très encourageants. Une ou deux personnes m’ont dit que c’était une drôle d’idée mais la plupart trouvent que c’est une solution évidente », assure Isabelle Plumereau, qui n’a pas encore réalisé d’obsèques avec le corbillard en vélo.

En attendant, elle est convaincue d’innover dans la bonne direction. « J’accompagne des familles en deuil depuis plusieurs années et je constate qu’il y a de plus en plus de demandes éco-responsables, pour des produits sobres, fabriqués en France, ou des services personnalisés. Il est normal que les attentes évoluent aussi face à la mort. »

Source 20mn