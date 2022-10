Dernières nouvelles : Karim Wade ne viendra pas au Sénégal…à cause des milliards de…

C’est un camouflet pour les partisans de Karim Wade au Sénégal. Tous les fidèles et sympathisants du PDS qui s’attendent à accueillir Karim Wade en pompe devront se mettre d’ores et déjà à la recherche d’un autre leader car selon nos sources le fils de Me Abdoulaye Wade, en exil doré au Qatar, ne viendra pas. Nos sources sont formelles. Le Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain à travers lequel l’émirat du Qatar déploie ses investissements dans le monde, a créé « the Strategic Investment Fund for Africa (SIFA) » ou fonds stratégique d’investissement pour l’Afrique, doté de plus de 1000 milliards. Et la gestion de ce fonds a été confiée à Karim Wade…

Le fils de Me Abdoulaye Wade dispose d’une planque juteuse au Qatar. Il y mène une vie libre, loin de toutes sortes de tracasseries. Au Qatar, où il gagne bien sa vie et n’a rien à envier aux milliardaires ou autres, Karim Wade fait tout pour oublier la politique au Sénégal. Ce n’est pas une première. Avant que son père Me Abdoulaye Wade ne devienne en 2000, Président de la République du Sénégal, Karim Wade vivait hors du Sénégal., et était à Londres en Angleterre où il travaillait auprès d‘une banque.

C’est donc, suite à l’élection de son père qu’il est revenu au Sénégal. Ayant pris goût aux délices du pouvoir, il avait été tenté par l’idée de devenir Président de la République. L’idée lui avait traversé l’esprit, d’autant que les tenants d’une telle thèse au Parti démocratique sénégalais (PDS) avaient placé de faux espoirs en lui, en lui faisant croire qu’il pourrait succéder à son père à travers une dévolution monarchique du pouvoir. Le réveil a été brutal pour Karim Wade lorsqu’il a fallu se confronter à la réalité.

Les Sénégalais ont dit non à tout projet de dévolution monarchique du pouvoir. Ils ont définitivement tourné le dos à Me Abdoulaye Wade en 2012, exprimant ainsi leur rejet à tout projet de dévolution monarchique du pouvoir. Finalement donc, au lieu du pouvoir, Karim Wade surnommé à l’époque ministre du ciel et de la terre tant les responsabilités que lui avait confiées son père étaient si grandissantes, avait subi la descente aux enfers.

Il a été la première cible dans le cadre de l’opération de la traque des biens mal acquis qui avait été lancée par le régime du Président Macky Sall. Parmi toutes les personnalités du PDS ciblées, il a été le seul à être poursuivi et condamné à une peine de prison ferme. Il n’est sorti de son embastillement qu’après l’objet de tractations en coulisse qui l’ont conduit dès sa sortie de la prison, à vivre au Qatar.

Karim Wade s’est fait une nouvelle vie. Au Qatar, il y mène une nouvelle existence dorée. Impensable pour lui de tout lâcher pour revenir au Sénégal et se lancer dans une hypothétique aventure de conquête du pouvoir où il n’a pas son destin en main. Au Qatar, Karim Wade qui a la réputation d’être un bon financier, ce qu’il connait le mieux, a été investi pour gérer un fonds souverain à travers lequel cet émirat du Golfe investit à travers le monde. C’est un projet qui est le pendant de l’Agence américaine pour l’investissement et le développement (USAID) ou alors le Fonds européen pour le développement (FED).

Avec une planque si juteuse, Karim Wade ne veut plus entendre parler d’un quelconque retour au Sénégal pour se lancer dans la politique, d’autant qu’il va être obligé de verser de fortes sommes d’argent pour faire face à certaines dépenses, notamment les demandes sociales. Le prétexte est tout trouvé pour Karim Wade. Il dit non au projet de loi que veut faire voter Macky Sall à l’Assemblée nationale et qui lui permettra de recouvrer tous ses droits civiques.

Karim Wade sait très bien que jamais l’Etat du Sénégal ne va abdiquer en se soumettant à son exigence d’une révision de son procès. Tout ceci ne constitue qu’un simulacre de sa fuite en avant. Karim Wade n’a pas du tout l’intention de se lancer dans l’arène politique nationale. Il trahit les Sénégalais qui voient en lui un futur Président de la République ainsi que tous les libéraux, notamment les « karimistes ». La révision de son procès qu’il agite, n’est qu’un prétexte pour ne pas avoir à revenir au Sénégal, et participer de ce fait à l’élection présidentielle en 2024.

Quel revers pour tous ces responsables du PDS, à l’image de Doudou Wade qui ne cessent à tout vent de clamer partout que Karim Wade va revenir au Sénégal et sera accueilli en très grande pompe ! Ce n’est que du vent.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn