Une femme raconte comme elle a eu 5 enfants avec son propre père. Aziza Kabibi a déclaré que son père avait commencé à la violer et à la battre lorsqu’elle avait 12 ans et qu’elle souhaitait ne pas être née. Elle a expliqué que sa mère était au courant mais n’avait rien fait pour l’aider. Elle n’a pas été autorisée à aller à l’école et a été isolée de sa famille élargie afin qu’elle ne s’ouvre à personne. Elle a également déclaré que son géniteur lui avait dit que les abus s3xuels étaient « ordonnés par Dieu ».

Elle a expliqué qu’elle voulait s’enfuir de chez elle à un moment donné, mais ses frères et sœurs l’ont arrêtée. Elle a expliqué qu’elle avait réalisé que si elle quittait la maison, il commencerait à abuser de ses sœurs, alors elle est restée. Son père a promis que si elle ne se plaignait pas, il ne toucherait pas ses sœurs, alors elle a cessé de se plaindre.

Cependant, elle a découvert plus tard que son papa violait aussi ses sœurs.

A 15 ans, elle tombe enceinte de l’enfant de son paternel. Elle est finalement tombée enceinte 5 fois de son père et tous les enfants, qui sont aussi ses frères et sœurs, ont été mis au monde par son père à la maison. En tout, son père a donné naissance à six enfants avec deux de ses filles.

Dans un autre post, elle a partagé une capture d’écran du procès de son père après qu’il ait finalement été exposé. Le papa de la femme est un homme afro-américain nommé Aswad Ayinde. Il est un directeur musical primé aux Grammy Awards, célèbre pour avoir réalisé le clip de la chanson à succès des Fugees « Killing Me Softly ». Il a été condamné à 90 ans de prison en 2013 pour avoir vio.lé ses 5 filles.

Sa fille, Azizah, partage maintenant son histoire sur Instagram et TikTok et a écrit un livre à ce sujet.