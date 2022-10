Il poignarde son ex femme et l’enterre vivante…Mais elle sort de la tombe

Une femme poignardée, ligotée et enterrée vivante dans les bois parvient à se libérer.

Les faits se sont déroulés samedi 16 octobre à Lacey, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis).

Ce soir-là, Young An rentrait chez elle lorsqu’elle a remarqué que la voiture de son ex-mari était garée dans l’allée de sa maison.

La femme ne s’est pas méfiée car l’homme venait faire sa lessive chez elle une fois par semaine.

Mais son ancien compagnon l’attendait, armé d’un couteau. Il a poignardé à plusieurs reprises son ex-compagne.

La victime a eu le temps de prévenir les secours avec sa montre Apple. Son agresseur lui a ligoté les mains dans le dos et lui a cassé sa montre avec un marteau.

Puis il a embarqué de force son ex femme Young An dans sa voiture et l’a emmenée dans les bois où il l’a enterrée vivante.

Lorsque les policiers sont arrivés au domicile conjugal, ils ont trouvé une maison vide avec la porte du garage ouverte.

La victime s’est débarrassée de ses liens et s’est dégagée du trou dans lequel elle était. Puis, elle a marché une demi-heure jusqu’à frapper à la porte d’une maison pour demander de l’aide.

La victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital. Ses jours ne seraient plus en danger.

Quant à Chae An, il avait pris la fuite. Mais un randonneur a repéré sa voiture et a appelé la police. L’ex-mari, a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre puis placé en détention provisoire.

Le mobile du crime : il ne voulait pas payer de pension alimentaire.

Source FD