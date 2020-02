Le président Mauritanien calme les pêcheurs sénégalais

La Mauritanie a annulé des amendes s’élevant à 600 millions de francs CFA, que devaient payer à la Mauritanie des pêcheurs sénégalais accusés de pêche illégale. Cette mesure prise par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed el-Ghazouani appelé affectueusement Mohamed Ould Ghazouani, grâce aux ‘’excellentes relations’’ de la Mauritanie avec le Sénégal, semble faciliter la ‘’décrispation’’ de l’atmosphère à Saint-Louis.

Dans cette ville, des pêcheurs ont saccagé les locaux de la Société nationale d’électricité, du centre de documentation et des archives de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et de l’hôpital régional, en plus d’avoir mis le feu à des véhicules et à d’autres biens appartenant à autrui,