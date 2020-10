Boy Djiné, Baye Modou Fall à l’état-civil, n’a pas encore vu le bout du tunnel. Ce dernier est toujours dans le trou à rat malgré les multiples demandes de libertés provisoires formulées par ses avocats ainsi que ses menaces de suicide. Son dossier a été, ce mardi, inscrit sur le rôle de la Chambre criminelle de Dakar mais il n’a pas été jugé. Il a été renvoyé au 27 octobre prochain pour convocation de la partie civile.

Boy Djiné est poursuivi dans cette procédure pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, avec usage et escalade, détention d’arme et de véhicule, évasion et usurpation d’identité. Les faits remontent au 26 décembre 2008. Le 2 juillet dernier, Baye Modou Fall est acquitté des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’arme et agression par la chambre criminelle.