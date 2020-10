Arnaque à l’AIBD : Des tests de Covid-19 sans résultats

S’il y a un pays où les autorités sanitaires ne prennent plus au sérieux la pandémie Covid-19, c’est bel et bien le Sénégal ! Et particulièrement à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd), où l’arnaque sanitaire se substitue au dispositif sanitaire.

Tenez ! Une fois débarqués de l’étranger, les passagers sont soumis à des tests covid-19 dont le coût est de 40.000 Cfa par personne. Après les prélèvements effectués sur place, on les informe que les résultats leur seront transmis par voie d’email dans les 48 h ou 72h. Ne consultez surtout pas votre email puisque les résultats ne tomberont jamais ! Car de nombreux passagers sont retournés à l’aéroport pour se plaindre auprès des agents de police, sur la non-réception des résultats de leurs tests.

Quitte à connaitre au moins s’ils sont positifs ou négatifs dans le but de protéger leur famille. En tout cas, « Le Témoin » quotidien a appris que la plupart des passagers en provenance de l’étranger, n’ont jamais connu les résultats de leurs tests. Vous voyez comment l’arnaque sanitaire et le manque de sérieux se sont substitués au dispositif sanitaire. et pourtant, la pandémie fait toujours des ravages silencieux…

Le Témoin